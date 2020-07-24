AlphaTauri, şanzıman sorununu çözmeye çalışıyor

Macaristan GP hafta sonu, AlphaTauri ve özellikle Pierre Gasly için pek de iyi geçmedi.

Fransız pilot, sıralama turlarında son bölüme kalsa da motor sorunu yaşadı ve son bölümde piste çıkamadı. Bu yüzden de yeni bir motora geçti.

Yarışta ise kötü bir ilk tur geçiren Fransız sürücü, şanzıman sorunu ile yarışa erken veda etti.

Takım patronu Franz Tost, takımın daha önce hiç böyle bir sorunla karşılaşmadığını ve gelecekte tekrarlanmasını önlemek için bunu çözmeye çalışacağını söyledi.

Tost, “Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık."

"Umarım sebebini buluruz. Büyük olasılıkla bu bir mekanik bir arıza, çünkü her şey şanzımanın tasarımı ile uyumlu. Test tezgahında binlerce kilometre yol kat etti. Umarım tekrar olmaz."

"Bütün bunlar çok üzücü. Asla bir araçta duman çıktığını görmek istemem. Her şeyden önce, şanzımanın çalışması gerekiyor. Muhtemelen koruma ile ilgili bir sorun var veya filtreyle alakalı bir şey."

"Pierre eğer yarış dışı kalmasaydı ilk onda bitirebilirdi. Ama maalesef Macaristan'da araçlarımızdan biri yarış dışı kaldı ve ikincisi 12. olabildi. Sonuçlar yeterince iyi değil." dedi.