AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak

AlphaTauri Formula 1 takımı hem 2018 Toro Rosso SRT13''ü hem de yeni AlphaTauri AT01 aracını Imola'daki efsanevi piste getirdi.

Sabah erken saatlerde Pierre Gasly, 2018 STR13'ün direksiyonuna geçti ve aylar sonra ilk kez Formula 1 aracı kullandı.

Birkaç saatlik çalışmanın ardından direksiyona bu kez Daniil Kvyat geçti.

Öğleden sonra ise hem Gasly hem de Kvyat, 2020 AT01'in direksiyonuna geçecekler ve toplamda 100 kilometrelik bir sürüş yapacaklar.

Böylelikel AlphaTauri, gününü son derece verimli kullanmış oldu. Çünkü sadece 100 kilometrelik sürüş yapılsaydı, günün yarısı boşa gitmiş olacaktı.