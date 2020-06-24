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AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak

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AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Haz 2020 11:57

AlphaTauri pilotları, Imola'daki çekim gününün sabah bölümünde 2018 Toro Rosso STR13'le sürüş yaptılar ve öğleden sonra 2020 AT01'le piste çıkacaklar.

AlphaTauri Formula 1 takımı hem 2018 Toro Rosso SRT13''ü hem de yeni AlphaTauri AT01 aracını Imola'daki efsanevi piste getirdi.

Sabah erken saatlerde Pierre Gasly, 2018 STR13'ün direksiyonuna geçti ve aylar sonra ilk kez Formula 1 aracı kullandı.

Birkaç saatlik çalışmanın ardından direksiyona bu kez Daniil Kvyat geçti.

Öğleden sonra ise hem Gasly hem de Kvyat, 2020 AT01'in direksiyonuna geçecekler ve toplamda 100 kilometrelik bir sürüş yapacaklar.

Böylelikel AlphaTauri, gününü son derece verimli kullanmış oldu. Çünkü sadece 100 kilometrelik sürüş yapılsaydı, günün yarısı boşa gitmiş olacaktı.

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Daniil Kvyat, Toro Rosso

Daniil Kvyat, Toro Rosso
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
2/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
3/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
4/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
5/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
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Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
13/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
14/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
15/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
16/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
17/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
18/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
19/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
20/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
21/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
22/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
23/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri
24/24

Fotoğraf: Davide Cavazza

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Pierre Gasly
Editör Franco Nugnes

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