AlphaTauri, Ricciardo'nun Singapur'da da yarışmayacağını doğruladı

Macaristan'da F1'e dönen ancak sadece iki yarış sonra, Hollanda GP'si ikinci antrenman seansında sağ elinden sakatlanan Ricciardo, bu nedenle son iki yarıştır pistlerde değil.

Ameliyat olan Ricciardo'nun yerini alan isimse kendisi gibi Okyanusya kökenli bir isim: Yeni Zelanda doğumlu genç yetenek Liam Lawson.

Ricciardo'nun beklentisi iki yarış kaçırmak ve Singapur'da dönebilmekti, ancak sakatlık beklenenden büyük çıktı; dolayısıyla Ricciardo için en olası seçenek Katar'da geri dönmek gibi duruyor.

Kısa süre önce son durum hakkında bir açıklamada bulunan AlphaTauri de Ricciardo'nun Singapur'da piste çıkmayacağını resmen doğruladı.

Takımın basın açıklamasında, "Ricciardo'nun takımla birlikte olacağı ancak sadece mühendislik faaliyetlerine yoğunlaşacağı" ifadeleri yer aldı.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

Aynı basın açıklamasında söz alan Lawson ise ilk yarışına göre çok daha rahat hissettiğini belirtmekte.

Kendisi son olarak İtalya'da mücadeleyi 11. tamamlamış ve puanı kıl payı kaçırmıştı.

Lawson, "Bu tür araçlarda daha rahat olursanız büyük bir fark yaratabilirsiniz."

"İki yarışa çıktıktan sonra, lastik bileşenleri arasındaki farkı da daha iyi anlıyorum ki bu çok önemli."

"Yarışı puan barajının hemen gerisinde bitirmek hayal kırıklığı yaratsa da Monza'nın oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim."

"Sanırım daha iyi bir start alsaydım belki de her şey farklı olabilirdi, ancak bu ders çıkaracağım bir şey ve ileriye dönük olarak heyecanlıyım."

"Fiziksel olarak çok zor bir seride yarıştığımı biliyorum, ne kadar eğitim alırsanız alın uyum sağlamak her zaman epey zor."