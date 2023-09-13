AlphaTauri, Ricciardo'nun Singapur'da da yarışmayacağını doğruladı
Daniel Ricciardo, sağ elindeki sakatlık nedeniyle Singapur'da da yarışamayacak, yerini Liam Lawson almaya devam edecek.
Macaristan'da F1'e dönen ancak sadece iki yarış sonra, Hollanda GP'si ikinci antrenman seansında sağ elinden sakatlanan Ricciardo, bu nedenle son iki yarıştır pistlerde değil.
Ameliyat olan Ricciardo'nun yerini alan isimse kendisi gibi Okyanusya kökenli bir isim: Yeni Zelanda doğumlu genç yetenek Liam Lawson.
Ricciardo'nun beklentisi iki yarış kaçırmak ve Singapur'da dönebilmekti, ancak sakatlık beklenenden büyük çıktı; dolayısıyla Ricciardo için en olası seçenek Katar'da geri dönmek gibi duruyor.
Kısa süre önce son durum hakkında bir açıklamada bulunan AlphaTauri de Ricciardo'nun Singapur'da piste çıkmayacağını resmen doğruladı.
Takımın basın açıklamasında, "Ricciardo'nun takımla birlikte olacağı ancak sadece mühendislik faaliyetlerine yoğunlaşacağı" ifadeleri yer aldı.
Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Photo by: Erik Junius
Aynı basın açıklamasında söz alan Lawson ise ilk yarışına göre çok daha rahat hissettiğini belirtmekte.
Kendisi son olarak İtalya'da mücadeleyi 11. tamamlamış ve puanı kıl payı kaçırmıştı.
Lawson, "Bu tür araçlarda daha rahat olursanız büyük bir fark yaratabilirsiniz."
"İki yarışa çıktıktan sonra, lastik bileşenleri arasındaki farkı da daha iyi anlıyorum ki bu çok önemli."
"Yarışı puan barajının hemen gerisinde bitirmek hayal kırıklığı yaratsa da Monza'nın oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim."
"Sanırım daha iyi bir start alsaydım belki de her şey farklı olabilirdi, ancak bu ders çıkaracağım bir şey ve ileriye dönük olarak heyecanlıyım."
"Fiziksel olarak çok zor bir seride yarıştığımı biliyorum, ne kadar eğitim alırsanız alın uyum sağlamak her zaman epey zor."
Son Haberler
Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"
Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var" Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"
FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor
FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor
Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız" Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!
Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani! Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar