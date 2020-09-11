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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak gelişmeyi bekliyor

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AlphaTauri, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak gelişmeyi bekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, 2021'de AlphaTauri'nin Red Bull'un rüzgar tünelini kullanacak olmasının, İtalyan takıma büyük bir gelişim sağlayacağına inandığını söyledi.

An itibariyle AlphaTauri, kendilerinin Bicester'da bulunan rüzgar tünelini kullanmakta ve diğer tüm rakiplerinin tünellerini %60 oranındaki ayrıntı modelinde kullanmasının yanında İtalyan takım, %50 oranındaki ayrıntı modelini kullanan tek takım.

İngiltere'de konuşlanmış olan 100'den fazla AlphaTauri çalışanı, takımın aero programı üzerinde çalışmakta.

Gelecek sene itibariyle rüzgar tünellerinde uygulanacak kısıtlamalarla beraber - takımlar aero AR-GE programlarını yeni 2022 kuralları için yaratmaya başladığında - Red Bull'un Bedford'da kullandığı rüzgar tünelinde yer açılacak ve bu da AlphaTauri'nin de burayı kullanmasına imkan yaratacak.

Bu senenin başında AlphaTauri teknik direktörü Jody Eggington, bu geçişin takımlar arasında tartışıldığını söylemişti, ve an itibariyle bu geçiş açıklanmış durumda.

Horner, Cuma günü yaptığı açıklamalarda an itibariyle AlphaTauri'yi "junior takımdan ziyade bir kardeş takım" olarak gördüğünü ve tüneli paylaşacak olmalarının bu gelişimdeki bir başka adım olduğunu söyledi. 

"AlphaTauri bu sene ad değiştirmiş olan bir takım." diyen Horner ekledi: "Onların beklentileri, Toro Rosso'nun beklentilerinin ötesine geçti."

"Kuralların izin verdiği kadarıyla bir sinerji projesine sahibiz. Örnek vermek gerekirse, bu sene ilk defa rüzgar tünelini paylaşacağız, ki bu da finansal bakış açısı olarak çok mantıklı bir durum."

"Kullandığımız aletleri, model boyutlarını, aynı rüzgar tünelini AlphaTauri de kullanacak ve tabii ki bu da onların gelişimine yardımcı olacak, özellikle 2022 sezonundaki araçlarında net bir değişiklik olacaktır."

"Şu anda kurallar gayet net, neye izin verilip neye izin verilmediği konusunda karmaşıklık yaratabilecek her şey netleştirildi, ve umuyorum ki AlphaTauri bundan karlı çıkacak."

AlphaTauri patronu Franz Tost bu değişikliğin, pozitif bir değişiklik olduğunu ve iki takım arasındaki iletişimin yararını gösterdiğini söyledi.

"An itibariyle %50 rüzgar tünelini kullanan tek takım biziz ve Bedford'da bu oran %60 seviyesinde." diyen Avusturyalı takım patronu ekledi: "Bu da tabii ki de bize bir avantaj getirecektir, çünkü daha geçerli hesaplamalar yapabileceğiz."

"Bu sinerji sürecini son birkaç senede para tasarrufu yapmak ve performans geliştirmek amacıyla gayet başarılı bir şekilde yaptık, çünkü Red Bull Teknoloji birimi, teknik standart olarak çok yüksek bir seviyede çalışıyor."

Tost, Horner'ın AlphaTauri'nin artık bir junior takım olmadığı sözlerine katıldı: "Bence takımımız son birkaç senede büyüdü. Daha iyi bir performans gösterdik, araç daha dayanıklı, Red Bull Teknoloji birimi ile olan ortak operasyon gayet iyi ilerliyor, bu sürecin getirdiği sinerji bize çok fazla avantaj sağlıyor, her şey kurallara uygun tabii ki."

"Biz, AlphaTauri'nin marka temsilcisiyiz ve bu yüzden de iyi bir performans göstermeliyiz, iyi bir yerde olmalıyız, aksi takdirde AlphaTauri'nin Formula 1'de olmasının hiçbir anlamı yok."

AlphaTauri'nin %60'lık rüzgar tüneline geçiyor olması, Pirelli için de iyi bir hamle oldu. İtalyan lastik üreticisi, %50 oranındaki rüzgar tüneli lastiklerini sadece bir takım için üretiyordu, ve böylece şu anda sadece bu lastiklerin biraz daha büyük versiyonlarını yapması gerekecek."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , AlphaTauri Şimdi al
Editör Adam Cooper

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