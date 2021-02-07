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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Red Bull'un "arka kısım" güncellemesini kullanmayacak

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AlphaTauri, Red Bull'un "arka kısım" güncellemesini kullanmayacak
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 regülasyonları herhangi bir geliştirme jetonu kullanmadan liste dışı parçalarda yükseltmeye izin verse de AlphaTauri, gelecek sezon Red Bull aracının arka kısmını kullanmayacak.

Bu kurala göre bir önceki sezonun liste dışı parçalarını kullanan takımlar geliştirme jetonlarını kullanmadan araçlarını 2020 parçalarına yükseltebilecek. Haas Ferrari’nin 2020 parçalarını kullandığından bu kuraldan yararlanamazken, Racing Point ve AlphaTauri bu kuraldan faydalanabilecek. Fakat güçlü bir sezon geçiren AlphaTauri, aracının arka kısmını aynen tutacağını ve kaynaklarını aracın ön kısmı için kullanacağını söyledi.

The Race’e konuşan AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, “Bu arka kısmı taşıyacağız.”

“Uzun bir süre üstünde sıkıca düşündük. Şeker dükkanına girip istediğiniz şekerlemeyi seçmek çok güzel ama geliştirmek istediğimiz alanlar aracın öbür ucunda.”

“Gelecek sene kaynaklarımızı ve bütçemizi akıllıca kullanmamız gerekecek çünkü 2022 aracı için çok emek harcamamız gerekiyor. Temel paketten rahatsız değiliz o yüzden geliştirmek istediğimiz alanlara odaklanıyoruz.” dedi.

Red Bull’un 2020 arka kısmını kullanmak doğrudan geliştirme jetonları harcamasa da aracın diğer kısımlarında değişikliğe gidilmesine yol açacak. Dolayısıyla orta sıradaki en küçük takım olarak, 2021’de araçların yere basma gücünün de azaltılması sonrasında, AlphaTauri’nin böyle bir karar alması mantıklı görünüyor.

Egginton, “Bazı parçaları jetonsuz alabiliyorsunuz bazıları için ise jeton harcamanız gerekiyor. Durum tespitimizi yaptık ve kaynaklarımızı harcamak istediğimiz noktaları kararlaştırdık. Araca yeni bir arka yerleştirmek için çokça çaba harcayabilirsiniz veyahut o kaynakları aracın ön tarafı için kullanıp orada yeni bir adım atabilirsiniz.”

“Toptan bir güncelleme yapmak her zaman doğru karar değildir. Şeker dükkanına gidiyorsunuz ama onların hepsini mevcut paketinize entegre etmeniz gerekiyor. Bazı kısımları ‘neden umursadığımızı’ ve bize herhangi bir şey katmadığını düşünebilirsiniz. Veya bir hata yapacağımızı ya da aracın başka bir parçasında eksik kaynaklara sahip olacağımızı.”

“Kıdemli tasarım ve mühendislik ekibimiz var ve onlarla oturup hangi alanlara saldıracağımızı konuşuyoruz. Nereden en büyük faydayı sağlayabiliriz? Bütçeyi ve kaynakları nerede harcamak istiyoruz? Bu kararları gayet iyi bir şekilde verebildik.” dedi.

Red Bull parçaları kullanmasına rağmen AlphaTauri’nin kendine has bir aerodinamik konsepti var, dolayısıyla her Red Bull parçası bir fayda sağlamayacağı gibi araç performansına zarar da verebilir. 2020’de ise aerodinamik konsepti sayesinde AlphaTauri aracının Red Bull’unkine kıyasla daha sürücü dostu olduğunu gördük.

Dolayısıyla Red Bull’dan bazı geliştirmeler alacak olsalar da bu karar, AlphaTauri’nin hedefleri ve geliştirme kapasitesine göre şekillenecek. Takımın hedefi ise yaptığı tüm geliştirmelerle bu sezon görülen performans artışını devam ettirebilmek.

Egginton, “Bir kısmı, araç geliştirmesinde gittiğimiz yönle pek uyuşmuyor.”

“Performans açısından hedeflediğimiz noktalar geçen seneyle aynı. Çok kötü zayıflıklarımız yok, sadece her alanda standardımızı yükseltmeliyiz.”

“Takım olarak gelişmek için bazı adımlar attık fakat bir sonraki adımı da atmalıyız - göstermemiz gerektiği kadar iyi performans gösteremediğimiz yarışların sayısını sıfırlamaya çalışmalıyız. Doğrusu, daha iyi olmayı öğrenmeliyiz.”

“Pist kenarı mühendislik ekibi mükemmel bir iş çıkardı. Bazı yarışlarda beklenenden az performans gösterdik, bazı yarışlarda da mükemmel stratejik kararlar vererek beklenen den yüksek performans gösterebildik.”

“Mühendisler araç düzeni konusunda olmaları gerektiği zaman cesur oldular ve sürücülerle birlikte inanılmaz iyi çalıştılar. Takımın güçlü yönlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum.”

“Herhangi bir politikamız veya takım içinde bir süper starımız yok, fakat üstünde çalışmamız gereken bazı şeyler var. Takım yeni bir takım değil fakat halen genç bir takım. O yüzden hatalarımızdan ders çıkarmalıyız.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing , AlphaTauri
Editör Memet Kağan Bilgili

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