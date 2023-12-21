AlphaTauri: "Red Bull'un arka süspansiyonunu daha önce almamak hataydı"
AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, takımın 2023 için Red Bull'dan almak yerine kendi süspansiyonunu geliştirmesinin 'bir hata' olduğunu kabul ediyor.
AlphaTauri sezona rekabetçi olmayan bir şekilde başladı ancak sezon sonuna doğru yaptıkları güncellemelerle AT04'ü gridin orta bölümüne geri getirdiler.
Bununla birlikte, Red Bull RB19'un arka süspansiyonunu Singapur'dan itibaren alarak aracın arka dengesini geliştirdi ve zemindeki ilerlemesinden faydalanmasına yardımcı oldu.
Bu da Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun şampiyonada geç de olsa bir atak yapmalarını sağladı. Takım, sezonun büyük bir bölümünde alt sıralarda kaldıktan sonra sekizinci olarak Williams'ın hemen gerisinde finiş gördü.
AlphaTauri'nin taban gelişimi rakiplerinin dikkatini çekerken, süspansiyon seçimleri de ekibin ilerlemesinde rol oynadı. CEO Bayer, Red Bull'un arka süspansiyonunu daha önce almamış olmanın bir 'hata' olduğunu söylüyor.
Bayer Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Kritik parçalarda kendi yolumuza gitme yönündeki karar hataydı, o zamanlar [kararı veren] insanlar artık bizimle değil."
"Sanırım mühendislerin her zaman belirli şeyleri neden yapmanız gerektiğine dair pek çok argümanı vardır, ancak bence padoktaki herkes artık bu yeni düzenleme değişikliği ve tabana bağlı olan yere basma kuvveti modeliyle süspansiyonun bir sonraki en önemli şey olduğunu anladı."
"Tabanınız ve süspansiyonunuz birlikte çalışmazsa, piste hiç çıkmasanız da olur."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Son iki sezonun dominant gücü Red Bull'dan daha akıllı olmaya çalışmanın bir anlamı olup olmadığı sorulduğunda Bayer, "Sanırım bu yıl bizim için en büyük öğrenme bu, evet."
"Ama aynı zamanda, bir müşteri olarak bizim için zor olan şey, bir parça alıp bu parçayı çalıştırmaya çalışmak."
"Eski Red Bull aero şeflerini ve mühendislerini işe alan diğer bazı takımlara bakın, bazı hızlı kazanımlar elde ettiler ancak sürekli gelişim sağlamak göründüğü kadar kolay değildir."
"Singapur'da bir şeylerin biraz daha iyi çalıştığını gördük ama bundan gerçekten emin değildik. Bu da [teknik direktör] Jody [Egginton'ın] ekibinin en önemli özelliklerinden biri, küresel konsepti anlamak için çok çaba harcıyorlar."
"Red Bull aracının bu kadar dengeli olması, yavaş virajlarda, hızlı virajlarda, düz hat hızında bu denli yeteneğe sahip olması gerçekten nasıl mümkün olabilir? İşte bu noktada Jody ve ekibi bir tür dönüm noktası yaşadı." dedi.
AlphaTauri'nin geçmişte yaptığı gibi Red Bull'un süspansiyonunu almaya geri dönme kararı AT04 için teknik düzeyde mantıklı bir karardı.
Egginton, 2024 için Motorsport.com/Autosport'a yaptığı açıklamada, henüz markalaşmamış takımın Red Bull'un 2023 ön süspansiyonunu da alacağını doğrularken, kardeş takımıyla sinerji seviyesinin son yıllarda neden değiştiğini açıkladı.
Egginton "2019'dan bu yana sinerji konusunda her yıl farklı bir şey yaptık."
"Bazı yıllar biraz daha fazla ve farklı bir şeyler yaptık, bazı yıllar biraz daha az. Gelecek yıl mevcut araçtaki Red Bull ön süspansiyonunu alacağız. Yani bir yıl geride olacağız."
Red Bull'un süspansiyonunu kendi aracında çalıştırmanın zor olup olmadığı sorulduğunda Egginton şunları ekledi: "Evet ama pek çok olumlu yanı da var."
"Gelecek yıl için yeni bir şasi tasarlayıp üreteceğiz, dolayısıyla bazı parçaları uyarlama fırsatımız olacak."
"Yönetmelikler değiştiğinde her şeye biraz daha farklı bakmak zorundasınız, ancak bunu yıldan yıla ele alıyoruz."
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