AlphaTauri, Red Bull'dan "daha az parça" almak istiyor

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Formula 1'de takımların dünya şampiyonasında yarışacakları araçları kendilerinin üretmesi gerekiyor. Spor otomobil ve dayanıklılık yarışlarında sıkça gördüğümüz müşteri araçlarına Formula 1'de izin verilmiyor.

Motorlar ve vites kutusu elbette tedarik ediliyor ancak aracın özelikle aerodinamik kısımlarını takımların kendilerinin üretmesi gerekiyor.

Süspansiyon gibi bazı kısımlar, FIA tarafından son yıllarda tedarik edilebilecek parçalar listesine eklendi. Bu konu da özellikle Haas/Ferrari ortaklığında sık sık gündeme geldi.

Şu anda AlphaTauri düzenli olarak Red Bull'dan parça alırken, Ferrari de Haas'a pek çok parça tedarik ediyor. Yine de bu, birçok ekip için zor bir ikileme dönüştü F1, parça tedariği fiyatlarını büyük oranda artırdı.

Bu nedenle, parçaları kendi bünyelerinde geliştirmek, zaman zaman daha cazip hale geliyor.

AlphaTauri de hem bundan hem de gelişim sorunlarından ötürü Red Bull'dan parça almaya devam edip etmeme konusunda şüphe içerisinde.

Baş mühendis Jonathan Eddolls Auto, Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, "Red Bull'un iş süreçleriyle ilgili çok farklı seçenekleri var."

"Bir parçayı geliştirme ve üretme hızları tek kelimeyle olağanüstü. Her şeyi son dakikaya kadar açık tutabiliyorlar."

"Fakat bu bizim için problemlere yol açabiliyor. Örneğin aerodinamiyi belirli bileşenlere göre belirlemek istiyoruz. Ancak onlardan parça aldığımızda, tasarım hakkında çok geç bilgi sahibi oluyoruz."

"Bu da aerodinamiyi etkileyebilir çünkü farklı bir formülü dikkate alıyor olabiliriz." dedi.