AlphaTauri: "Red Bull, yapabileceklerimizi maksimum düzeye çıkarmamızı istiyor"

AlphaTauri'de bu yılın başlarında, yeni bir kimlik altında rekabet şansını artırmak amacıyla Red Bull ile daha yakın bağlar kurmaya itildi.

Bu değişim, Birleşik Krallık'ta kurulması planlanan yeni bir tesiste daha fazla aero personel bulundurmanın yanı sıra, 2024 aracı için kardeş takım Red Bull'dan daha fazla müşteri parçası almak şeklinde kendini gösterecek.

Red Bull ile artan sinerji, yılın başlarında takımın etkin bir şekilde klon bir RB19 müşteri aracı çalıştırması için kapının açık olduğu söylentilerine yol açtı.

Ancak teknik direktör Jody Egginton, takımın Red Bull'dan alacağı parça sayısının geçmişte yaptıklarından çok da farklı olmayacağını söyleyerek bu yöndeki söylentileri geçiştirdi.

"2019'da sinerjiye başladığımızdan beri seçtiğimiz parçalar farklıydı ve gelecek yıl için yine biraz farklı olacak."

"Bu yıla göre biraz daha fazla ama önceki birkaç yıla göre muhtemelen aynı."

"Günün sonunda, müşteri ekipleri için kavramsal bir değer değerlendirmesi var. Dolayısıyla, tedarikçi ekiplerden parça satın almaya başladığınızda, bütçeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız için elimizdeki imkanları en üst düzeye çıkaracağız."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

AlphaTauri'nin Red Bull ile daha yakın bağlar kurması yılın başlarında manşetlere taşınmış olsa da, Egginton süreçlerinde önemli ölçüde yeni bir şey olduğunu düşünmüyor.

Egginton, "Bunun basın aracılığıyla nasıl aktarıldığını zaman zaman okudum ama sonuçta sportif, teknik ve finansal olmak üzere üç set düzenleme var. Red Bull'un genel merkezi yapabileceklerimizi maksimum düzeye çıkarmamızı istiyor."

"Son zamanlarda çeşitli nedenlerle biraz daha kamuya açık hale geldi. Her şeye bakmamız ve her alanı keşfetmemiz teşvik ediliyor. Ancak yapamayacağımız bazı şeyler olacak."

"Bu biraz daha önemli bir şey haline geldi. Daha az rekabetçiyiz, bu yüzden insanlar 'yeterince hızlı değilsiniz, ne yapıyorsunuz' diyor."

"2020 ve 2021'de araç rekabetçiyken bu konu hakkında pek konuşulmuyordu. Olsun, bazı Red Bull parçalarını almış olalım.

"Yani evet, teşvik ediliyoruz. Ama bu gerçekten bir kontrol durumu değil. Ancak genel merkezdekilerin arkamızda olduğunu ve her iki takımı da kurallar çerçevesinde yapabileceklerini en üst düzeye çıkarmaları için teşvik ettiklerini bilmek güzel."

Egginton, AlphaTauri'nin aldığı Red Bull parçalarının 2024'te eski mi yoksa güncel mi olacağı konusunda bir karar alınmadığını söyledi, ancak takımın kendi yeni şasisi üzerinde çoktan ilerlediğini açıkça belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

"Griddeki en yüksek performanslı araca sahip olmasak da, günün sonunda aerodinamik konseptimiz diğerlerinden farklı değil."

"Hangi yöne gitmek istediğimizi biliyoruz. Ayrıca, optimizasyon gibi şeylerle de ilgilenmeliyiz, ancak esas olarak aeroya odaklıyız."

"Yani şasi büyük ölçüde farklı olacak. Ancak konsept değişikliği açısından hangi yöne gittiğimizi biliyoruz. Diğer takımların gittiği yönle de makul ölçüde uyumluyuz. Sadece bu hedeflere ulaşmada daha başarılı olmamız gerekiyor."