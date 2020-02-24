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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, RDS ile olan anlaşmasını uzattı

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AlphaTauri, RDS ile olan anlaşmasını uzattı
Ekleyen:
, Editör
24 Şub 2020 10:34

Geçen yılki Fransa GP öncesi RDS Ltd. ile anlaşan AlphaTauri, mevcut anlaşmayı uzun vadeli olarak uzattı.

Honda ile yaptığı motor anlaşmasından sonra Japon şirketlerin dikkatini çeken AlphaTauri, geçen yılki Fransa GP öncesinde Japon RDS Ltd. ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Yenilikçi ve ileri düzey teknolojik çözümler geliştiren RDS Ltd ile olan anlaşma, ilk yılın başarılı geçmesinin ardından uzatıldı.

35 yıl önce kurulan şirket, motor sporları endüstrisi, tıp alanı ve robotik alanında yeni ürünler oluşturma konusunda büyük bir deneyime sahip.

Anlaşma kapsamında şirket logoları aracın ön kanadında yer alacak.

AlphaTauri patronu Franz Tost, "RDS'nin hibrit motorlar dönemindeki en iyi sonucumuzu yakaladığımız 2020 sezonunun ardından bizimle olan ortaklıklarını genişletmesinden ötürü son derece memnunuz."

"Şirketlerimiz, tasarım mükemmelliğine ve verimliliğine dayanan ortak bir felsefede birleşiyor. Anri (Şirket CEO'su) ve ekibi ile oluşturduğumuz yakın çalışma ilişkisi, başarılı ortaklığın temel taşı olmaya devam ediyor ve her iki taraf için de faydalı olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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