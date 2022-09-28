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AlphaTauri pilotlarının Singapur'daki ana hedefi puan alabilmek

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, iki senelik bir aranın ardından geri döndüğümüz Singapur'da kolay bir yarış beklemeseler bile gözlerini puana dikmiş vaziyetteler.

Altay Gök
Ekleyen:
AlphaTauri pilotlarının Singapur'daki ana hedefi puan alabilmek
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Zor bir sene geçiren ve takımlar şampiyonasını uzun süredir sekizinci sırada götüren AlphaTauri, artık geçtiğimiz sezonlardaki gibi düzenli olarak puan alabilen bir takım değil ve başta dalgalanmayı çözmek için performanstan ödün vermeleri gibi birçok sorunla boğuşuyor. 

Bu durumdan pilotların da pek memnun oldukları söylenemez, özellikle de son iki sezonda biri galibiyet olmak üzere toplam iki podyum elde ettikten sonra ancak 8. veya 9. sıra mücadelesi verebilecek bir konuma gerileyen Pierre Gasly sık sık araçtan şikayet etmekte.

Takımdan ayrılabileceği dedikodularına ve tüm bu şikayetlere rağmen hiçbir şekilde yaklaşımını değiştirmeyen Fransız pilot, Singapur'a güncelleme getirdiklerini de doğruladı.

Gasly, "Takımlar şampiyonasında yedinciliğin bir puan gerisindeyiz, dolayısıyla bu yıl son altı yarıştaki hedefimiz en azından mümkün olduğunca yükselmek olmalı. Altıncı sıradaki Alfa Romeo'yu yakalamamız imkansız değil, ancak sezonu gerçekten harika bir şekilde bitirmemize bağlı."

"İçinde bulunduğumuz yarış hafta sonlarına yaklaşımımızı değiştirmiyor; amacımız araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak ve ekip olarak her şeyi mümkün olduğunca iyi yapmak. Sezonun son yarışlarındayız ve çok farklı pist türlerine sahip bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla her şey olabilir."

"Yılın bu son bölümüne en sevdiğim pistlerden biri olan Singapur'da başlıyoruz, [2019'da] burada son yarıştığımızda puan almayı başarmıştım. Çok teknik bir pist, çok fazla viraj var. Hata yapma lüksünüz yok, bu nedenle konsantrasyon sağlamak da epey zor."

"Bu yarışa getirdiğimiz bir aero güncellemesi var, yeni parçaların performans açısından ne getireceğini de göreceğiz." 

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Performans anlamında epey toparlandığı görülen Yuki Tsunoda ise birçok mekanik arıza rağmen iyi performansını sonuçlara yansıtamadı, ancak buna rağmen geçtiğimiz hafta bir sene daha AlphaTauri'de açıklandı. 

Gelecek hafta kariyerinde ilk kez kendi evinde yarışacak olan Japon sürücü, yeni sözleşmenin verdiği moralle geldiği -ve yine ilk kez yarışacağı- Singapur'dan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.

Tsunoda, "Sözleşmemin bir sezon daha uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Takımda kalacağımdan emindim, ancak bu kesinleşene kadar biraz stresliydim. Stres pistteyken sizi pek rahatsız etmiyor, ancak pist dışında sık sık bu konuyu düşünüyorsunuz. Dolayısıyla Singapur ve Japonya'ya bu endişelerin hiçbiri olmadan gidecek ve sadece yarış hafta sonuna odaklanacağım -bundan ötürü heyecanlıyım!"

Bu pistte ilk kez yarışacağım, dolayısıyla kolay bir hafta sonu geçireceğimi düşünmüyorum, ancak yeni bir pistteki her mücadelede olduğu gibi tur tur ilerleme kaydetmeye çalışacağım. Kolay olmayacak, ancak araçtan daha fazla performans elde edebilirsek hedefimiz puan kazanmak."

"Pisti simülatörde tecrübe ettim, sürekli hareket halinde olduğunuz ve asla dinlenemediğiniz, epey yoğun bir pist. Hava nemli ve sıcak, bu nedenle fiziksel açıdan da zorlanacağız -fakat yılın belirli zamanlarında Japonya'da da benzer koşullarla karşılaşıyoruz, bu yüzden ne bekleyeceğime dair bir fikrim var. Bir süredir bu koşullara hazırlanmak ve uyum sağlamak için özel antrenmanlar yapıyorum, ayrıca Avrupa saatine göre çalışmaya alışmanın da çok fazla sorun olmayacağını düşünüyorum." dedi

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