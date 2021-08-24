AlphaTauri pilotları, sezonun ikinci yarısında da formlarını korumak istiyor

2021’de şimdiye kadar her yarıştan puan toplayan tek takım olan AlphaTauri, sezonun ilk yarısında oldukça güçlü bir performans ortaya koydu. Macaristan Grand Prix’sine kadar takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alan İtalyan ekip, Alpine sürücü Esteban Ocon’un beklenmedik galibiyetiyle 6. sıraya düştü.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, sezonun ilk yarısında gösterdikleri performansa “10 üzerinden 5 puan” verdi ve aracın potansiyelini sonuçlara tam olarak yansıtamadıklarını söyledi. Yine de AlphaTauri, şu anda tarihindeki en iyi sezonlardan birini geçiriyor.

Bu konuda Pierre Gasly’nin de rolü oldukça büyük. Fransız pilot, bu sene sıralama turlarında birçok kez Ferrari ve McLaren pilotlarını yenmeyi başardı ve yarışlar da oldukça istikrarlı sonuçlar elde ederek takımına önemli puanlar getirdi.

Belçika Grand Prix’si öncesinde konuşan Gasly, sezonun ilk yarısındaki performansından tatmin olduğunu söylerken Spa’daki yarış için de heyecanlı olduğunun altını çizdi.

“Bir sürücü olarak piste dönene kadar son yarışınıza dönüp bakıyorsunuz. Bu yüzden, Budapeşte sezonun ilk yarısını sonlandırmak için harikaydı çünkü yazın keyfini çıkarabildim. Çok iyi sıralama seansı geçirdik, en hızlı beşinci olduk yani bu, lider iki takımın ardında geri kalanların en iyisiyiz demek oluyor.”

“Yarışta ise şanslık yaşadım, ilk virajdaki koastan kaçınmak için gridin arkasına geriledim. Bu sıralama performansımızdan en iyisini çıkaramayacağımız anlamına geliyordu ancak neredeyse sonuncu sıradan savaştık ve beşinciliğe kadar yükseldik. İki aracın da puan kazanması önemliydi ve benim için pilotlar şampiyonasında 8. olmak tatmin edici bir başarı.”

Ayrıca Gasly, 2019’da Spa’daki F2 yarışında hayatını kaybeden yakın dostu Anthoine Hubert’i de andı ve bu üzücü duruma rağmen burada iyi anıları da olduğunu belirtti.

“Spa'ya dönmek, yeniden yarışmaya başlamanın güzel bir yol. Spa en sevdiğim pistlerden biri, burayı seviyorum ve burada her zaman iyi iş çıkardım. Ayrıca burada, tek koltuklu serilerdeki ilk galibiyetimi aldığımı hatırlıyorum. Yani, çok fazla güzel hatıra var ama 2019'u unutamıyorum ve Anthoine [Hubert]'le ilgili hislerimi bastıramıyorum. Pist düzeni inanılmaz ve genellikle iyi yarışlar sunar. Umarım sezonun bu ikinci bölümüne, Macaristan'da kaldığımız yerden devam ederiz."

Çaylak pilot Yuki Tsunoda da Spa’da güzel anıları olduğunu ve özellikle de meşhur Eau Rouge virajında F1 aracının nasıl hissettirdiğini görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

“Tekrar yarışmaya Spa’da başlamamız harika çünkü bu pistte çok güzel anılarım var. Geçtiğimiz sene Formula 2’de burada pole pozisyonundan başladığım Feature yarışını kazanmıştım ve bundan önceki sene, Formula 3’teki ilk podyumumu burada kazanmıştım.”

“Pisti seviyorum, bu yüzden [yarışı] sabırsızlıkla bekliyorum. Bence, Formula 1 aracında çok özel hissettirecek pistlerden biri çünkü özellikle ilk kez bir F1 aracının Eau Rouge’dan nasıl geçtiğini deneyimlemek ilginç olacak.”