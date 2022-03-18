AlphaTauri pilotları, sezona yönelik net tahminlerde bulunmak konusunda temkinli

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AlphaTauri, testlerin sessiz takımlarından birisiydi. Yeni AT03, herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşamazken, en çok tur tamamlayan araçlardan birisi de olmayı başardı.

Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, testler sonrası verdikleri demeçlerde durumdan memnun olduklarını dile getirmişler ve bu sezon için kendilerine inançlarının tam olduğunu belirtmişlerdi.

2022 Formula 1 sezonu, Cuma günü 1. ve 2. antrenman seanslarıyla birlikte resmi olarak start alacak. Bahreyn öncesinde genel düşünceleri sorulan Pierre Gasly, henüz bir tahminde bulunmak için erken olduğunu düşünüyor.

Fransız pilot "Testler oldukça güzel geçti. Herhangi bir dayanıklılık problemi yaşamadık ve programımızı tamamlamayı başardık. Fakat nerede olacağımız konusunda Cumartesi akşamına kadar net bir tahminde bulunmak zor."

"Yeni araçların verdiği hissiyat eski araçlara göre epey farklı, fakat sürüş esnasında çok da farklı hissettirmiyor. Araç daha ağır ve lastikler daha büyük, bu görüşü etkiliyor. Araç aynı zamanda daha sert, fakat bu halen bir Formula 1 aracı. Ne olursa olsun sınırları zorlamalısınız."

"Yeni kurallarla birlikte araç takibinin kolaylaştığını söyleyebilirim. Bahreyn testlerinde Lewis ile altı turluk kısa bir mücadelemiz oldu, bu aracın nasıl davrandığını ve lastiklerin takip esnasında ne kadar yıprandığını görmek açısından faydalıydı. Genel olarak, tekerlek tekerleğe mücadelenin kolaylaştığını söylemek mümkün."

Gasly, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın tecrübe kazanmasıyla birlikte takımın daha da güçlendiğini düşünüyor.

Gasly, "Takım içinde epey iyi bir atmosfer var, yeni araçları anlamalı ve gerekli dersleri çıkarmalıyız. Yaklaşımımızda herhangi bir değişim yok, yapabildiğimizin en iyisini yapmak istiyoruz."

"Bu yıl Yuki'de tecrübe kazandı, onun da takıma katkı yapacağı birçok alan olacak. Özellikle teknik alandaki geribildirimleri bizi güçlendirecek. Takımın yaptığı her şeyi layığıyla tamamlayacak ve eve güçlü sonuçlarla dönecek olanlar biz ikimiz olacağız."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Erik Junius

Diğer AlphaTauri Yuki Tsunoda ise kendisi için belirleyici olacak bir sezona giriyor. Japon pilot, geçtiğimiz sezon zorlu bir yıl geçirdi ve Gasly'nin 110 puanına karşı yalnızca 32 puan toplayabildi.

Fakat Tsunoda, kariyerinin ikinci sezonu için iyi hazırlandığını ve iyi sonuçlar alacağına dair güveninin tam olduğunu söylüyor.

"Geçtiğimiz sezonki Bahreyn yarışına göre kendimi daha hazır hissediyorum. Özellikle vücut kondisyonumu bir hayli geliştirdim, bu bile epey farklı hissettiriyor.

"Geçtiğimiz sezon kontrolü kaybettiğim dönemler olmuştu ve pek fazla beklentiye sahip değildim. Bu sezon daha iyi bir pilot olmak için yapmam gerekenleri biliyorum, net hedeflere sahibim ve daha sakinim. İlk yarış hafta sonuna mutlu bir havada girdiğimi söyleyebilirim."

"Evet, bu sezon daha az hata yapmalıyım, fakat herhangi bir baskı hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabileceğime dair kendimi ikna ettim, hata yapmaktan korkmuyorum! Takımla birlikte çalışmaya ve aracı geliştirmeye de odaklanacağım."

"Bir diğer farklılık ise Singapur ve Avustralya dışında tüm pistleri öğrenmiş olmam. Suzuka'da sürüş yapmıştım, fakat bu bir Formula 1 aracına göre tur başına 45 saniye daha yavaş bir Formula 4 aracıyla idi!"

Tsunoda, araçlar konusunda en büyük farkı yaratan noktanın lastikler olduğunu düşünürken, takibin kolaylaşıp kolaylaşmadığına dair yorum yapmak için ise erken olduğunu söylüyor.

Japon pilot, "Araçlar geçtiğimiz sezona göre çok daha farklı. Sürüş açısından en büyük farkı yaratan faktörün ise lastikler olduğunu düşünüyorum, bunu geçtiğimiz sezonun sonunda, Abu Dhabi'de yaptığımız testte fark etmiştim. 13 inçten 18 inçe geçiş sonrası araçlar yüksek hızlı virajlarda çok daha keskin hareket ediyor, aynı zamanda bu virajlarda daha geniş bir kontrol yelpazesine de sahip. Daha yavaş virajlarda, araç ağırlıkları arttığı için biraz daha yavaşız. Formula 2'de yarışırken 18 inç lastikleri kullanmıştım, bu deneyimin faydalı olabileceğini düşünüyorum.

"Başka bir aracı takip etmenin daha kolay olup olmayacağı konusunda net bir fikir edinmek için henüz çok erken. Test sırasında başka bir arabayı takip ettiğim zamanlar oldu. Kirli havanın ne kadar azaldığı konusunda ne söyleyebileceğimden emin değilim ama yüksek hızda başka bir arabayı takip etmek eskisine göre daha kolay gibi geldi. Ancak bu, önünüzde birkaç aracın olduğu ve starttan hemen sonra etrafınızın diğer araçlarla çevrili olduğu bir yarıştaki durumla aynı olmayacak, bu yüzden bekleyip görmeliyiz." dedi.