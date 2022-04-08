Gasly: "Alpine ve özellikle Alonso hızlı görünüyor"

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AlphaTauri pilotları, Avustralya Grand Prix'si öncesi Cuma günkü antrenman turlarından memnun ayrıldıklarını söylediler.

İlk antrenman seansında Gasly 14. olurken, takım arkadaşı Tsunoda 11. sırada yer aldı.

Öğleden sonraki seansta ise Fransız pilot ilk ona girmeyi başardı ve seansı 9. sırada tamamladı. Ancak Tsunoda 14. sıraya geriledi.

Seanstan sonra konuşan Gasly, "Yeni pist düzeni oldukça iyi. Kesinlikle çok daha hızlı ve bu benim sevdiğim bir şey. Çünkü virajda 200-250 km/s hızla giderken bir F1 aracının potansiyelini hissedebiliyorsunuz ve bu oldukça benzersiz bir deneyim."

"Yeni bir pist düzenine alışmak oldukça zor ve kesinlikle beklediğimizden daha tümsekli ama iyi bir gün oldu."

"Yarın için potansiyel bulmak adına geliştirilmesi gereken birkaç şey var ama genel olarak bugün keyifliydi."

"Bu sabah biraz zorlandık ve seansa olabilecek en iyi şekilde başlamadık ama ikinci seans için çok fazla ilerleme kaydettik ve bu olumluydu."

"Alpine bu hafta sonu güçlü görünüyor. Özellikle Fernando. Ancak kendimize odaklanacağız ve araçtan daha fazlasını çıkarmaya çalışacağız."

"Yarın daha fazla tutuş olacak mı bilmiyorum ama umarım olur." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise şunları ekledi: "Bu pistte sürmekten gerçekten keyif aldım."

"Önceki yıllara göre farkı bilmiyorum çünkü ilk kez buradayım ama hemen rahat hissedebildim."

"İyi bir tempomuz vardı ve günün gidişatından memnundum. Sınırlarımızı biliyoruz ve araçta doğru ayarı bulmak için doğru yönde ilerliyoruz."

"Hâlâ kendimi geliştirebileceğim birkaç yer var. Bu yüzden, yarından önce aracın performansını maksimuma ulaştırmak için her şeyi nasıl bir araya getirebileceğimizi göreceğiz."