Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi Sonraki / Horner: "Avustralya GP, MotoGP'deki gibi bir geçiş festivali sunabilir"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Gasly: "Alpine ve özellikle Alonso hızlı görünüyor"

AlphaTauri pilotları, yenilenen Albert Park pistini çok sevdiklerini ve Cuma günkü antrenmanlardan memnun ayrıldıklarını açıkladılar. Yine de Pierre Gasly, Alpine'in güçlü göründüğüne dikkat çekiyor.

Ekleyen:
Gasly: "Alpine ve özellikle Alonso hızlı görünüyor"
Haberi dinle

AlphaTauri pilotları, Avustralya Grand Prix'si öncesi Cuma günkü antrenman turlarından memnun ayrıldıklarını söylediler.

İlk antrenman seansında Gasly 14. olurken, takım arkadaşı Tsunoda 11. sırada yer aldı.

Öğleden sonraki seansta ise Fransız pilot ilk ona girmeyi başardı ve seansı 9. sırada tamamladı. Ancak Tsunoda 14. sıraya geriledi.

Seanstan sonra konuşan Gasly, "Yeni pist düzeni oldukça iyi. Kesinlikle çok daha hızlı ve bu benim sevdiğim bir şey. Çünkü virajda 200-250 km/s hızla giderken bir F1 aracının potansiyelini hissedebiliyorsunuz ve bu oldukça benzersiz bir deneyim."

"Yeni bir pist düzenine alışmak oldukça zor ve kesinlikle beklediğimizden daha tümsekli ama iyi bir gün oldu."

"Yarın için potansiyel bulmak adına geliştirilmesi gereken birkaç şey var ama genel olarak bugün keyifliydi."

"Bu sabah biraz zorlandık ve seansa olabilecek en iyi şekilde başlamadık ama ikinci seans için çok fazla ilerleme kaydettik ve bu olumluydu."

"Alpine bu hafta sonu güçlü görünüyor. Özellikle Fernando. Ancak kendimize odaklanacağız ve araçtan daha fazlasını çıkarmaya çalışacağız."

"Yarın daha fazla tutuş olacak mı bilmiyorum ama umarım olur." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise şunları ekledi: "Bu pistte sürmekten gerçekten keyif aldım."

"Önceki yıllara göre farkı bilmiyorum çünkü ilk kez buradayım ama hemen rahat hissedebildim."

"İyi bir tempomuz vardı ve günün gidişatından memnundum. Sınırlarımızı biliyoruz ve araçta doğru ayarı bulmak için doğru yönde ilerliyoruz."

"Hâlâ kendimi geliştirebileceğim birkaç yer var. Bu yüzden, yarından önce aracın performansını maksimuma ulaştırmak için her şeyi nasıl bir araya getirebileceğimizi göreceğiz."

paylaşım
yorumlar
Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi
Önceki haber

Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi

Sonraki haber

Horner: "Avustralya GP, MotoGP'deki gibi bir geçiş festivali sunabilir"

Horner: "Avustralya GP, MotoGP'deki gibi bir geçiş festivali sunabilir"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık" Avustralya GP
Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Hamilton: "Araçta hâlâ ilerleme kaydetmedik" Avustralya GP
Formula 1

Hamilton: "Araçta hâlâ ilerleme kaydetmedik"

Russell: "Başkalarının hatalarından yararlandık" Avustralya GP
Formula 1

Russell: "Başkalarının hatalarından yararlandık"

Son Haberler

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde
Formula 1 Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.