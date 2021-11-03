AlphaTauri pilotları, Meksika'daki yüksek rakımın araca olan etkisini merak ediyor

Sezonun bitmesine beş yarış kala, önümüzdeki üçlü yarışların ilki Meksika'da gerçekleştirilecek. AlphaTauri sürücüleri üçlü yarışların kendileri için zor geçeceğini ve Meksika'daki yüksek rakımın aracı etkileyeceğini söylediler.

Meksika Grand Prix'si öncesi AlphaTauri pilotu Pierre Gasly: "Austin'de her iki aracı da ilk 10'a sokup Alpine'e karşı birkaç puan daha kazandırabileceğimiz halde yarış dışı kalmam kalmam yazık oldu."

"Ancak genel olarak, her iki aracın da Q3'e kaldığı güçlü hafta sonuydu. Aston Martin ve Alpine'e karşı tüm hafta sonu üstündük. Yani son dört yarışta iki kez yarış dışı kalmamıza rağmen, şampiyonada beşincilik mücadelesi hala devam ediyor."

"Önümüzle üçlü yarış hafta sonları ve birkaç sezondur evden ilk kez bu kadar uzağa seyahat ediyoruz."

"Dinlenmek, toparlanmak ve iyi uyumak önemli olacak çünkü farklı zaman dilimlerinde her şey oldukça karmaşık olacak. Austin'den sonra simülatöre gitmek için Avrupa'ya döndüm, bu yüzden zaman dilimini tekrar geçtim. Şimdi uzun uçuşlar ve kıta değişikliği ile bu üçlü yarışlara başlamak için Meksika'ya gidiyoruz."

"Bu yarışların her biri için %100'de olmak önemli. Araç açısından, artık çok iyi bildiğimiz bir paketten en iyi şekilde yararlanmamız gerek. Diğer önemli faktör ise önümüzdeki pistlerin bazılarının bize diğerlerinden daha iyi uyması."

"2019'da Meksika'ya en son geldiğimizde dokuzuncu oldum. Özellikle işleri daha karmaşık hale getiren rakım ile en iyi formda olmanız gereken bir pist. Koşuya çıkarsanız kesinlikle hissediyorsunuz ancak araca, güç ünitesine, frenlere, hatta soğutmanın gerekli olduğu herhangi bir yere daha fazla yük bindirmesine rağmen araçtayken fark edilmiyor. Aero tarafında ise maksimum yere basma kuvveti uyguluyoruz, ancak hava yoğunluğu, araçların Monza'dakinden daha az kanat açıklığınız varmış gibi hissettirdiği ve çok fazla kaydığınız anlamına geliyor."

"Her yıl inanılmaz bir kalabalık var ve Checo ve Red Bull'un başarısı göz önüne alındığında bu yıl gerçekten çılgın olacağını umuyorum. Atmosfer inanılmaz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda, "Austin'de iyi bir hafta sonuydu, tekrar Q3'e girdik ve puan aldık."

"Tüm yarış haftasından keyif aldım. Aracı geliştirirken ve piste alışırken çok yoğun antrenman seansları ile oldukça tutarlı bir performans sergiledim, her zaman kendimi geliştirdim. Temponun yerinde olduğunu ve sıralama için hepsini bir araya getirmem gerektiğini biliyordum. İyi bir adım attık."

"Şimdi arka arkaya üç yarışımız var. Aradaki uzun uçuşlar ve jet lag durumu ile çok zor olacağını düşünüyorum. Bu üç pist benim için tamamen yeni olacak ve oldukça zor görünüyorlar. Bunun da ötesinde, Brezilya'da yine sprint formatına sahibiz, bu da daha az antrenman anlamına geliyor. Bir kez daha seanslar boyunca ilerleme kaydetmeye odaklanacağım ve planıma bağlı kalacağım."

"Daha önce hiç bu koşullarda araç kullanmadığım için Mexico City'deki rakımın üzerimde ne gibi bir etkisi olacağını merak ediyorum. Kask takılıyken, boyun ve kollarda oldukça zor ve zahmetli olabileceğini hayal edebiliyorum, ancak görünüşe göre asıl etki kalp atış hızınız üzerinde. Normalde nabızla ilgili bir sorunum yok ama son zamanlardaki antrenmanımda Meksika'ya hazırlanmak için bunu düşünerek daha çok dayanıklılığa odaklandım."

"Bana, Meksika'nın Latin Amerika'daki en büyük Japon topluluklarından birine sahip olduğu söylendi, bu yüzden belki iyi Japon restoranları bulabilirim!"

"Bu üçlü yarışların üçüyle de ilgili tek deneyimim simülatörde. Meksika oldukça özel bir pist gibi görünüyor, normalden çok farklı, özellikle birinci sektör. Çok fazla 90 derecelik virajlar, yavaş dönüşler var ve bunlardan biri sadece 60-70 km/s civarında."

"Rakım nedeniyle daha ince havanın yere basma kuvveti üzerinde büyük bir etkisi olduğunu duydum. Bu yüzden tüm bu faktörler, Meksika'nın benim için çok ilginç olacağını ama o kadar kolay bir deneyim olmayacağını gösteriyor." dedi.