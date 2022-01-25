AlphaTauri pilotları da bu hafta piste çıkacak

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Pek çok sürücü, 2022'deki ilk pist üstü sürüşünü yapmak için Barselona'daki ilk sezon öncesi testini veya çekim gününü beklemek zorunda kalacak.

Fakat bu durum AlphaTauri sürücüleri için geçerli değil gibi görünüyor.

AlphaTauri, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'nın kış arasından sonra F1 araçlarına yeniden adapte olabilmesine yardımcı olmak adına bir test seansı planladı.

RacingNews365'in özel haberine göre test, 25-27 Ocak tarihleri arasında Imola'da gerçekleştirilecek. Testte, 2020 AT01 kullanılacak.

Takım sözcüsü, üç günlük testi ve tarihleri onayladı.

Takımlar, büyük çaplı kural değişikliklerinden ötürü artık eski araçları sorunsuz şekilde kullanabiliyorlar. Buna 2021 aracı da dahil gibi görünüyor.

2022 araçlarıyla ise yıl içerisinde iki 100 kilometrelik test yapılmasına izin veriliyor.

Ferrari de bu hafta içerisinde Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın katılacağı dört günlük bir test yapacak. Testte 2021 SF21 kullanılacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images