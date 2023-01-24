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Formula 1 Haberler

AlphaTauri pilotları, 2023 çalışmalarına hız verdi

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, fabrikaya gelerek koltuk ayarı yaptırırken, Nyck de Vries de Red Bull eğitim kampına katıldı.

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AlphaTauri pilotları, 2023 çalışmalarına hız verdi
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AlphaTauri, 2021'deki başarılı yılın ardından 2022'den daha fazlasını ummuştu ancak beklenen yılı geçiremediler ve elde ettikleri sonuçlar, Red Bull'u pek de tatmin etmedi.

2023'te işlerin nasıl yürüyeceğini söylemek zor ancak her halükarda 2023 aracına yönelik hazırlıklarda sona geliniyor.

Pazartesi günü Yuki Tsunoda, takımın fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı ve 2023 öncesi çalışmalarına hız vermiş oldu.

 

Gözler bir yandan da 28 yaşındaki Nyck de Vries'ın üzerindeydi. Formula 2'de şampiyon olan ve Formula E'de aynı başarıyı tekrarlayan De Vries, şimdi F1'e adım atacak ve antrenmanlarına hız vermiş durumda.

Red Bull, De Vries'in güç antrenmanı yaptığı anlara dair kısa bir video yayınladı.

AlphaTauri'de Hollandalı pilottan beklentiler yüksek fakat Tsunoda daha fazla baskı hissedecek çünkü önceki iki sezonda takımı pek de mutlu edemedi.

Şu anda F1'de daha fazla deneyime sahip olan taraf da o olacak. Bu yüzden takıma liderlik etmesi gerekebilir.

 
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