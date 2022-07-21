AlphaTauri, Paul Ricard’a büyük bir güncelleme paketi ile geliyor

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Pierre Gasly'nin Avusturya'da ‘felaket' olarak nitelendirdiği hafta sonunun ardından toparlanmak isteyen AlphaTauri, Fransa Grand Prix'sine birkaç güncelleme getirmeye hazırlanıyor.

Red Bull Ring’de yarışı Gasly 15. Sırada, takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise 16. sırada bitirdi. Bu da AlphaTauri'nin son üç yarışta puan alamadığını ve Haas'ın gerisinde kalarak takımlar şampiyonasında sekizinci sıraya düştüğü anlamına geliyor.

AlphaTauri, Paul Ricard'da her iki aracına da güncellemeleri yapacak. Gasly ve Tsunoda’yı orta sıra mücadelesine geri dönebilecekleri ve tekrar puan alabilecekleri için umutlarını yükseltecek.

Kendi evinde yarışacak olan Gasly, taraftarlara tezahürat yapacak bir şeyler vermeyi umuyor.

Fransız pilot, “Avusturya unutulması gereken bir hafta sonu oldu, bu yüzden Ricard'da tekrar yarışmak için özellikle hevesliyim.”

“Bu hafta sonu araçta yapacağımız güncellemelerle her şeyin çok daha iyi olacağını umuyorum.”

“Çalışmalar genel olarak aero tarafında ve geliştirmede gerçek bir adım atmaları gerekiyor. Bu yüzden puan mücadelesine geri dönebileceğimiz umarak güncellemeleri Ricard'da denemek istiyorum.”

“Hem kendi evimde yarışacağım hem de Fransa Grand Prix'sinin geleceği konusunda bazı belirsizlikler olduğu için bu benim için özel bir hafta sonu.”

“Önümüzdeki yıl takvimde kalıp kalmayacağından emin değiliz. Bu yüzden anın tadını çıkarmak istiyorum. Mutluluğumu tüm hayranlarım, destekçilerim ve Fransız F1 tutkunları ile paylaşmak istiyorum.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images

Silverstone'da Gasly ile çarpıştığı için takım patronu tarafından uyarılmış olan Tsunoda da ileriye doğru önemli bir adım atıyor.

Tsunoda, “Avusturya, sezonun şu ana kadarki en zorlu yarış hafta sonlarından biriydi ve muhtemelen Sprint formatı daha da kötü hale getirdi.”

“Orta hızlı virajlarda iyi çalışan bir ayara ihtiyacınız var. Ayar bulmak oldukça zorlu olabiliyor çünkü yüksek hızlı düzlük ve Signes virajı var. Aynı zamanda sektör 1 ve 3'ün sonunda düşük ve orta hızlı virajlara sahip bir pist.”

“Normalde bu yapı aracımızdaki bazı zayıf noktaları öne çıkarır ancak Fransa'da güncellemeler yapacağız, umarım artık böyle olmaz.”

“Çok sayıda küçük güncelleme yerine büyük bir güncellemeye gittik. Yeni güncelleme, oldukça zayıf olduğumuz orta ve yüksek hızlı virajlara odaklanarak geliştirildi.”

“Umarım bize daha fazla tutarlılık getirir ve tekrar orta sıranın üst sıralarında mücadele etmemize izin verir.” dedi.