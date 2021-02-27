AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
280 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi Sonraki / Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Franz Tost, Yuki Tsunoda'nın ilk Formula 1 sezonunda zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya olduğunu, ancak sahip olduğu olağanüstü yetenekler sayesinde harika yarışlar çıkarabileceğini söyledi.

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

Geçen yıl Formula 2 şampiyonasını üçüncü sırada tamamlayan Tsunoda, Red Bull-Honda'nın kararıyla beraber yeni sezonda Formula 1'de mücadele edecek.

Japon sürücü, 2000'li yıllarda doğan ve Formula 1'de yarışan ilk pilot olacak. Buna ek olarak önümüzdeki ay Bahreyn'de düzenlenecek ilk yarıştan önce çok az test fırsatına sahip olacak.

Takımların 2021'de sadece üç günlük sezon öncesi testleri bulunuyor ve bu, her sürücünün sadece 1.5 günü olduğu anlamına geliyor. Tsunoda, bunu telafi edebilmek için AlphaTauri'nin eski araçlarından bazılarıyla özel testler yaptı.

Alphatauri'nin yeni AT02 aracının lansmanında konuşan Tost, Tsunoda'nın F1'deki çaylak sezonunda pek çok zorlukla karşı karşıya olacağını ancak bunların üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

Tost, "Çok hızlı bir öğrenme süreci geçireceğini düşünüyorum. Yani kısa sürede iyi bir performans yakalayabilir."

"Tabii ki, bazı kazaları olacak. Bu gelişim sürecinin bir parçası."

"Ancak onunla ilgili en olağanüstü şey, sahip olduğu araba kontrolü, frenleme gücü ve virajlardaki hızı."

"Geçen yıl Imola ve Abu Dhabi'deki testlerdeki öğrenme sürecini devam ettirebilirsek, bazı harika yarışlar çıkarabileceğine eminim." dedi.

Tsunoda, geçen yıl Abu Dhabi testinde 2020 aracını sürmeden önce Imola'da 2018 versiyon Toro Rosso ile sürüş yapmıştı. Bu yıl da 2019 Toro Rosso ile Imola ve Misano'da test sürüşü yaptı.

Tsunoda'ya olan inancını ifade eden Tost, Takım arkadaşı Pierre Gasly'nin bu yıl Japon sürücünün gelişimine yardım edebileceğini düşünüyor.

Tost, "Pierre çok yetenekli bir sürücü ve takıma liderlik etmek için gereken deneyime sahip."

"Her sürücü kendisini takım arkadaşlarıyla karşılaştırır, bu yüzden ikinci pilot ne kadar iyi olursa, kendinizi geliştirmek için o kadar çok zorlarsınız."

"Yuki, Pierre'den her anlamda çok şey öğrenebilir. Örneğin tur sürelerini, aracın ayarlarını, pist çizgilerini ve diğer birçok parametreyi karşılaştırarak çok şey öğrenebilir. "

"Güçlü ve deneyimli bir takım arkadaşınız varsa, kendi performansınızı geliştirmeye yardımcı olan birçok farklı parametreyi karşılaştırabilme imkanınız olur." dedi.

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Önceki haber

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Sonraki haber

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula E

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

54 dk
2
Formula 1

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

4s
3
Formula 1

Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı

2s
4
Formula 1

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

36 dk
5
Formula 1

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

2s
Son Haberler
Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!
F1

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

36dk
AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor
F1

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

1s
Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi
F1

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

2s
Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı
F1

Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı

2s
Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak
F1

Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak

3s
Son Videolar
F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey
Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

More from
AlphaTauri
Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

Tost: "AlphaTauri'nin hatasız bir 2021 sezonuna ihtiyacı var"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "AlphaTauri'nin hatasız bir 2021 sezonuna ihtiyacı var"

Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"

Çok Okunanlar Bugün

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!
Formula E Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!
Formula E Formula E / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Son Haberler

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso yanlış kararları için pişmanlık duymuyor!

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.