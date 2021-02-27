AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

Geçen yıl Formula 2 şampiyonasını üçüncü sırada tamamlayan Tsunoda, Red Bull-Honda'nın kararıyla beraber yeni sezonda Formula 1'de mücadele edecek.

Japon sürücü, 2000'li yıllarda doğan ve Formula 1'de yarışan ilk pilot olacak. Buna ek olarak önümüzdeki ay Bahreyn'de düzenlenecek ilk yarıştan önce çok az test fırsatına sahip olacak.

Takımların 2021'de sadece üç günlük sezon öncesi testleri bulunuyor ve bu, her sürücünün sadece 1.5 günü olduğu anlamına geliyor. Tsunoda, bunu telafi edebilmek için AlphaTauri'nin eski araçlarından bazılarıyla özel testler yaptı.

Alphatauri'nin yeni AT02 aracının lansmanında konuşan Tost, Tsunoda'nın F1'deki çaylak sezonunda pek çok zorlukla karşı karşıya olacağını ancak bunların üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

Tost, "Çok hızlı bir öğrenme süreci geçireceğini düşünüyorum. Yani kısa sürede iyi bir performans yakalayabilir."

"Tabii ki, bazı kazaları olacak. Bu gelişim sürecinin bir parçası."

"Ancak onunla ilgili en olağanüstü şey, sahip olduğu araba kontrolü, frenleme gücü ve virajlardaki hızı."

"Geçen yıl Imola ve Abu Dhabi'deki testlerdeki öğrenme sürecini devam ettirebilirsek, bazı harika yarışlar çıkarabileceğine eminim." dedi.

Tsunoda, geçen yıl Abu Dhabi testinde 2020 aracını sürmeden önce Imola'da 2018 versiyon Toro Rosso ile sürüş yapmıştı. Bu yıl da 2019 Toro Rosso ile Imola ve Misano'da test sürüşü yaptı.

Tsunoda'ya olan inancını ifade eden Tost, Takım arkadaşı Pierre Gasly'nin bu yıl Japon sürücünün gelişimine yardım edebileceğini düşünüyor.

Tost, "Pierre çok yetenekli bir sürücü ve takıma liderlik etmek için gereken deneyime sahip."

"Her sürücü kendisini takım arkadaşlarıyla karşılaştırır, bu yüzden ikinci pilot ne kadar iyi olursa, kendinizi geliştirmek için o kadar çok zorlarsınız."

"Yuki, Pierre'den her anlamda çok şey öğrenebilir. Örneğin tur sürelerini, aracın ayarlarını, pist çizgilerini ve diğer birçok parametreyi karşılaştırarak çok şey öğrenebilir. "

"Güçlü ve deneyimli bir takım arkadaşınız varsa, kendi performansınızı geliştirmeye yardımcı olan birçok farklı parametreyi karşılaştırabilme imkanınız olur." dedi.