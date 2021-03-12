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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, öğleden sonra yakıt sisteminde sorun yaşamış

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Bahreyn'de gerçekleştirilen testin, öğleden sonra kısmında yakıt problemi yaşadığını söyledi.

AlphaTauri, öğleden sonra yakıt sisteminde sorun yaşamış

Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, Bahreyn testlerinde AT02 ile piste çıkan isimler oldular. Pierre Gasly, sabah bölümünde 74 tur attı ve 1:32.231'lik zaman turuyla günü sekizinci bitirdi.

Yuki Tsunoda ise, öğleden sonra ancak 37 tur atabildi ve 1:32.727 yaparak dokuzuncu oldu.

Tsunoda, şöyle konuştu: "Öğleden sonra seansında, yeni aracı düzgün şekilde test etmek ve Scuderia AlphaTauri sürücüsü olarak ilk resmî Formula 1 sezon öncesi testimi tamamlamak harikaydı."

"Açıkçası, bu noktada mümkün olduğunca çok tur atıp, çok sayıda veri toplama benim için kilit noktaydı. Bir çaylak olarak, üç günlük testten en iyi şekilde yararlanmak ve Bahreyn'deki ilk yarıştan önce mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyorum."

"Ne yazık ki oldukça zor bir öğleden sonra seansı oldu. Hava kötüydü, kum ve rüzgar sürüş koşullarını zorlaştırdı ve sonrasında takım, aracımdaki yakıt sistemiyle ilgili bir sorun keşfetti."

"Bu, seansın sonundan önce pite gelmek zorunda olduğum anlamına geliyordu. Şimdi takım bu sorunu araştırıyor ve yarın sabah, pit yolundaki ışıklar yeşile döndüğünde piste çıkmaya hazır olacağım.”

Gasly ise şunları ekledi: "Bu sabah araçla ilgili her şey çok iyi hissettirdi. Test için olumlu bir başlangıç yaptık ve bugün için ana hedefimiz olan çok fazla tur atmayı başardık. Sadece üç gün test yapabileceğiz ve bu süreden en iyi şekilde yararlanmamız önemli."

"İlk gün için test programımızı tamamlamayı başardık ve araçta çok rahat hissettim. Tabii ki üzerinde çalışmamız ve geliştirmemiz gereken alanlar var, ki bunu ilk gün beklersiniz."

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Editör Kemal Şengül

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