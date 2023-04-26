AlphaTauri: "Nyck şimdiden bize büyük katkı sağlamakta"

Diğer serilerdeki başarılarına rağmen sezon öncesi F1 deneyimi sadece bir yarıştan ibaret olan De Vries'in takıma katılması, serideki üçüncü sezonuna giren Yuki Tsunoda'yı takımın doğal lideri konumuna getirdi.

Yine de özellikle Mercedes yedek pilotluğu rolü nedeniyle takımın gelişim yarışındaki gidişatına da katkı yapması beklenen De Vries, şu ana kadar takımı etkilemiş vaziyette

Autosport'a konuşan Jody Egginton, De Vries'in beklenen katkıyı verip vermediği sorusua, "Evet, bence verdi."

"Nyck'in çok fazla deneyimi var. Aramıza katılmadan önce F1'de sadece bir yarışa çıktı ama diğer serilerde çok fazla deneyimi var, ayrıca başka araçlarla test yapmışlığı da bulunmakta."

"Geri bildirimleri oldukça iyi, bir yandan aracı öğrenirken, diğer yandan da araçtan ne istediğine dair net bir resim oluşturabiliyor. Gelişim anlamında adım atmamıza yardımcı oluyor, bu açıdan şimdiden büyük bir katkı sağlamakta." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Sezona gridin en gerisinde başlamasına rağmen özellikle Tsunoda'nın güçlü performanslarının yardımıyla bir puan almayı başarabilen takım, şimdi "beş veya altı aşamalı" bir taban güncellemesine girişmiş vaziyette -ilk güncelleme Avustralya'da geldi bile.

Egginton, "Her iki sürücü de aracın davranışları ve araçtan ne istedikleri konusunda oldukça netler, oldukça da uyumlular."

"Garajın her iki tarafında da oldukça ortak hedeflerimiz olduğu için bu durum geliştirme sürecimizi biraz daha kolaylaştırıyor."

"Piste getirdiğimiz son güncellemede bu durumu deneyimledik, iki sürücü de benzer geri bildirimler sundu."

"Topladığımız tüm verilerin yanı sıra bu da iyi bir şey çünkü her ikisi de bunun faydasını görüyor. Şimdiye kadar bu açıdan çok iyi gidiyoruz." dedi.