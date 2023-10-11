AlphaTauri neden Lawson'ı tercih etmedi?
AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, Liam Lawson'ı 2024 koltuğu için neden göz ardı ettiklerini açıkladı.
Lawson, Ricciardo'nun sakatlığının ardından Hollanda GP'sinde gelecek sezon kendine koltuk bulmak adına önemli bir mücadeleye girdi.
Yeni Zelandalı pilot, Singapur'da şaşırtıcı bir performans sergileyerek 9. oldu ve takımın bu sezonki en iyi derecesini elde etti.
Bu sırada Lawson'ın tam zamanlı olarak F1'de yarışmak istediği ortaya çıktı. Fakat geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da hem Red Bull hem de AlphaTauri'nin yedek pilotu olmaya devam edeceği açıklandı.
Bunun sebebi AlphaTauri'nin Ricciardo'nun deneyiminin kendileri için önemli olacağını düşünmesiydi.
Bayer, Lawson'ı neden göz ardı ettiklerini şu sözlerle açıkladı, "Takımın geleceği hakkında pek çok görüşme yaptık ve hissedarlarımız, 'Devam etmenizi ve genç sürücüleri eğitmenizi istiyoruz ama aynı zamanda başarılı olmanızı da istiyoruz.' dediler."
"Nihayetinde ikisine birden sahip olamazsınız. Takımda iki genç pilota birden sahip olamazsınız. Ve sadece iki koltuğumuz var...
"Daniel, özellikle araç ayarları konusunda bize çok fazla uzmanlık sunuyor."
"Yuki, yıllar içinde olgunlaştı, başarılı oldu ve şimdi performansı açısından zirveye geliyor, bu yüzden bu ikisinin doğru ikili olduğunu düşündük."
Liam Lawson, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Bunun da ötesinde, koltuklarının altındaki ateşi sıcak tutmak için Liam gibi birinin hemen arkalarında olması da iyi bir şey."
AlphaTauri'nin sürekli genç yetenekler yetiştiren bir takım olmaktan çıkıp felsefesini değiştirdiği hissediliyor.
AlphaTauri'de geçirdiği üç yılın ardından Tsunoda'nın zamanının dolduğunu öne süren bir argüman vardı.
Bayer, AlphaTauri'nin her zaman genç sürücüler için fırsatlar sunacağında ısrar ediyor, fakat bunun giderek daha da rekabetçi hale gelen bir pazarda ekibin ihtiyaçlarına göre ayarlanması gerektiğini düşünüyor.
AlphaTauri'nin varlık nedeninin değişip değişmediği sorusuna Bayer, "Öyle ama tamamen değil."
"Bugün gride baktığınızda, mücadele o kadar rekabetçi, o kadar sıkı ki saniyenin onda biri için mücadele ediliyor."
"Orada mücadele edebilmek için deneyimli bir sürücüye ihtiyacımız olduğu sonucuna vardık."
"Fakat eninde sonunda Red Bull Racing'e gidecek genç yetenekleri yetiştirmeye de devam edeceğiz." cevabını erdi.
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