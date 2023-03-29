De Vries: "AlphaTauri, Melbourne'e bir dizi güncelleme getirecek"

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Takım, 2023'ün ilk iki yarışından puansız ayrıldı ve beklentilerin altında bir başlangıç yapmış oldu.

İlk iki yarışta istikrarsız bir görüntü çizen Nyck de Vries, Melbourne yarışı öncesinde şöyle konuştu: "Suudi Arabistan'daki yarışa baktığımda, sonuçtan memnun değilim fakat kaydedilen ilerlemeden memnunum."

"Bence ilk iki hafta sonu bize güçlü ve zayıf yönlerimizi gösterdi. Suudi Arabistan'da daha iyi göründük ancak üçüncü antrenman seansını kaçırmış olmam bana yardımcı olmadı."

"Finişten sonra yarışımı eleştirdim çünkü bazı yönlerimi geliştirmem gerekiyor. Başlangıçta ve yeniden başlangıçta daha agresif olmalıydım, bunu kabul ediyorum fakat son bölümde kendimden epey emindim."

"Elbette kendinizi savunmak için milyonlarca neden bulabilirsiniz ama ben kendime bakıyorum ve takımla beraber ilerleme kaydettiğimizi görüyorum."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"AlphaTauri olarak gerçekçi olacak kadar akıllıyız ve yarışlar kazanamayacağımızı biliyoruz, ancak kendi küçük zaferlerimizin peşindeyiz. Takım daha yukarıda olmak, daha güçlü sonuçlar almak ve puanlar için savaşmak istiyor. Bu hedef için çalışmaya devam edeceğiz. Takım hangi pozisyonda olursa olsun, tutum değişmiyor; başarıya olan bağlılık ve istek orada."

"Avustralya'da aracımızda bazı güncellemeler olacak ancak diğer takımlar da yerinde durmadığı ve geliştiği için bunların nasıl bir etki yaratacağını söylemek zor. Orta grupta daha rekabetçi olabileceğimizi umuyorum, ancak sıralamalardan önce bunu bilemeyeceğiz."

"Kesinlikle daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var - güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz."

"Suudi Arabistan'dan sonra Avustralya'ya hazırlanmak için iki gün boyunca simülatörde vakit geçirdim. Bu tür çalışmaların hafta sonuna hazırlanmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden simülatörde zaman geçirmekten mutluyum. Ayrıca, sürüş tekniğimi geliştirmek için antrenman yapmak her zaman harikadır."

"Melbourne veya Avustralya'ya hiç gitmedim, bu yüzden benim için yeni bir deneyim olacak. Çocukken sezonun ilk yarışının yapıldığı Melbourne'deki yarışları izlediğimi hatırlıyorum. Sıralama turlarını ve yarışı izlemek için sabah erkenden uyanırdım."

"Bunca yıl sonra Melbourne'e gidip yarışı bizzat deneyimlemek harika. Herkes bunun harika bir şehir olduğunu söylüyor ve şimdi kendim görmek istiyorum."

Yuki Tsunoda ise, "Bu hafta sonu aracımızda bazı güncellemeler olacak, bu nedenle takıma bu güncellemelerin performansı hakkında doğru bilgiler vermek önemli olacak."

"Eğer çalışırlarsa, umarım araçtan en iyi şekilde yararlanabilir ve tekrar puan için mücadele edebiliriz." dedi.