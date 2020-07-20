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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Macaristan'dan hayal kırıklığı ile ayrılıyor

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AlphaTauri, Macaristan'dan hayal kırıklığı ile ayrılıyor
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 13:08

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat, puansız kapattıkları Macaristan hafta sonundan hayal kırıklığıyla ayrıldıklarını söylediler.

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, sıralama turlarında ilk bölümde elendi ve damalı bayrağı Charles Leclerc'in Ferrari'sinin ardında 12. sırada gördü.

Rus sürücü, aracın puan alabilecek seviyede olduğunu ve bu yüzden puan alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

“Bugün yarış temposundan memnun kaldım. İlk turda bazı araçları geçtim ve doğru zamanda kuru zemin lastiklerine geçmek istedim. Ancak pit stoptan sonra ilk turda geride bıraktığım sürücülerin arkasında piste döndüm."

"Durumu daha iyi anlamak için yarışı tekrar gözden geçirmem gerekiyor, çünkü bugün puan alabilecek durumda olduğumuzu hissettim ve böyle bir günü 12. sırada bitirmek harika değil."

"Mühendislerimle aracı anlamaya çalışıyorum ve son üç yarışta çok şey öğrendik. Her tur önemli ve Silverstone'da, sürüş tarzıma uyması için araçta daha farklı çözümler deneyeceğiz. ”

Pierre Gasly ise yeni motora geçtiği pazar gününde aktarma organında sorun yaşadı.

“Bizim için çok zor bir hafta sonu oldu. Çeşitli sebeplerden ötürü birkaç sorun yaşadık. Ayrıca bir aktarma organı sorunumuz vardı ve yarışın başlangıcından itibaren pist üstünde düzeltmeye çalıştığımız vites değişimleriyle ilgili sorunlar vardı."

"Sonunda bunu yapamadık ve bu yüzden aracı yarıştan çekmeye karar verdik. Bu, tabii ki üzüntü vericiydi ama bu hafta sonu şanssızdık. Şimdi Silverstone'a hazırlanmak için birkaç günümüz var ve umarım daha iyi bir hafta sonu geçiririz. ”

 

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Editör Kemal Şengül

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