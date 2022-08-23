AlphaTauri, Lawson'ın Belçika GP'nin ilk seansına katılacağını doğruladı
AlphaTauri, bugün yaptığı açıklama ile Liam Lawson'ın Belçika GP'nin ilk antrenman seansında kendileriyle piste çıkacağını doğruladı.
Bu yıl takımların iki antrenman seansında ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış genç bir ismi piste çıkarması gerekiyordu.
Bazı takımlar ilk haklarını kullandılar ancak çoğu takım henüz bu haklarını kullanmadı.
AlphaTauri'nin bunlardan ilkini Belçika GP'de Liam Lawson ile kullanacağı düşünülüyordu ve bugün itibariyle resmi olarak açıklandı.
Genç sürücü, cuma günkü ilk antrenman seansında Pierre Gasly'nin aracını sürecek ve böylelikle ilk kez yarış hafta sonunda görev alacak.
Red Bull'un genç yeteneğinin bu yıl Red Bull ile de piste çıkması bekleniyor.
Lawson, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Faenza fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı.
Hollanda GP'sine özel araçla giriş çıkış yasaklanıyor!
F1'e girmeye çalışan Andretti, 200 milyon dolara mal olacak yeni bir tesis inşa ediyor
Son Haberler
Schumacher: "Yılın ikinci yarısına hazırım"
Haas pilotu Mick Schumacher, yılın ikinci yarısında daha güçlü olmayı hedefliyor.
Zhou, F1 pilotlarının önemli konularda hemfikir olmalarından etkilenmiş
Alfa Romeo’nun çaylak pilotu Zhou Guanyu, Formula 1 pilotlarının önemli konularda hemfikir olmalarından etkilendiğini söylerken “birlikte hareket ettiklerini” görmenin güzel olduğunu da belirtti.
Haas, Ricciardo ile mi ilgileniyor?
ESPN'in haberine göre Haas takım patronu Gunther Steiner, Daniel Ricciardo ile temasa geçti.
Taban esnekliği direktifi tam olarak ne anlama geliyor?
Belçika GP'sinden itibaren dalgalanmayı ve taban esnekliğini kontrol altına alacak bir direktif yürürlüğe girecek, peki bu hafta sonundan tam olarak ne beklememiz gerekiyor?