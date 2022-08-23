AlphaTauri, Lawson'ın Belçika GP'nin ilk seansına katılacağını doğruladı

Haberi dinle

Bu yıl takımların iki antrenman seansında ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış genç bir ismi piste çıkarması gerekiyordu.

Bazı takımlar ilk haklarını kullandılar ancak çoğu takım henüz bu haklarını kullanmadı.

AlphaTauri'nin bunlardan ilkini Belçika GP'de Liam Lawson ile kullanacağı düşünülüyordu ve bugün itibariyle resmi olarak açıklandı.

Genç sürücü, cuma günkü ilk antrenman seansında Pierre Gasly'nin aracını sürecek ve böylelikle ilk kez yarış hafta sonunda görev alacak.

Red Bull'un genç yeteneğinin bu yıl Red Bull ile de piste çıkması bekleniyor.

Lawson, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Faenza fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı.