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Formula 1 Las Vegas GP
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AlphaTauri, Las Vegas GP özel renk düzenini tanıttı

Formula 1 sezonunun sondan ikinci yarışı olan Las Vegas GP, araçların renk düzeni açısından adeta bambaşka bir yarış olacak gibi görünüyor.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas livery

Uzun yıllar sonra yeniden takvimde yer alan Las Vegas GP, gösterişli bir şekilde başlarken takımların çoğu bu hafta sonuna özel yaklaşımlar sergilediler.

Şu ana kadar Williams, Red Bull, Alpine, Ferrari ve Alfa Romeo takımları özel renk düzenlerini tanıtmışlardı.

Las Vegas GP öncesinde özel renk düzenini tanıtan sıradaki takım AlphaTauri oldu.

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
1 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
2 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
3 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
4 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
5 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri
6 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
7 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü

AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
8 - 8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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