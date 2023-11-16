AlphaTauri, Las Vegas GP özel renk düzenini tanıttı
Formula 1 sezonunun sondan ikinci yarışı olan Las Vegas GP, araçların renk düzeni açısından adeta bambaşka bir yarış olacak gibi görünüyor.
Uzun yıllar sonra yeniden takvimde yer alan Las Vegas GP, gösterişli bir şekilde başlarken takımların çoğu bu hafta sonuna özel yaklaşımlar sergilediler.
Şu ana kadar Williams, Red Bull, Alpine, Ferrari ve Alfa Romeo takımları özel renk düzenlerini tanıtmışlardı.
Las Vegas GP öncesinde özel renk düzenini tanıtan sıradaki takım AlphaTauri oldu.
Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Scuderia AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT04 Las Vegas görünümü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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