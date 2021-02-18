AlphaTauri lansman saatini açıkladı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Yeni aracını yarın tanıtacak olan AlphaTauri, lansmanı gerçekleştireceği saati de açıkladı.
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2021 F1 araç lansmanları, 15 Şubat pazartesi günü McLaren'ın MCL35M'i tanıtmasıyla beraber başladı.
Şimdi sıra yarın AlphaTauri'ye gelmiş durumda. Takımdan yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, yeni aracı AT02'yi yarın TSI 11:00'de tanıtacak.
Lansman çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve internet üzerinden izlenebilecek.
Faenza merkezli ekip, 2020'nin en büyük sürprizlerinden biriydi ve Monza'da tarihinin ikinci zaferini almayı başardı. Takım bu yıl performansını bir adım daha ileri taşımayı ve orta grubun önünde yer almayı umut ediyor.
Ancak bunu gerçekleştirebilmeleri için Ferrari, McLaren, Alpine ve Aston Martin gibi büyük takımları geride bırakmaları gerekecek.
2021 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarihli
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|15 Şubat
|McLaren
|MCL35M
|Woking
|22:00
|19 Şubat
|AlphaTauri
|AT02
|11:00
|22 Şubat
|Alfa Romeo
|C41
|Varşova
|2 Mart
|Mercedes
|
F1 W12
|2 Mart
|Alpine
|
A521
|3 Mart
|Aston Martin
|
|18:00
|5 Mart
|Williams
|
FW43B
|10 Mart
|Ferrari
|
SF21
|?
|Red Bull
|RB16B
|?
|Haas
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
AlphaTauri lansman saatini açıkladı
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