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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak

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AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yuki Tsunoda, Salı günü AlphaTauri ile Imola'da Formula 1 testi yapacak. Bu, 2021 yarış koltuğuna bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

Japon Formula 2 sürücüsü, bugün yapılan testte Pierre Gasly ve Daniil Kvyat tarafından sezon öncesinde aynı pistte kullanılan 2018 Toro Rosso STR13'ü kullanacak.

Test, Tsunoda'yı 2021'de AlphaTauri koltuğu için hazırlama planının bir parçası olarak gerçekleştirilicek.

Genç sürücü, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'nin ardından da bir çaylak testine katılacak. Bunun öncesinde bir cuma antrenmanında piste çıkması da planlanıyor.

Şu anda 147 puana sahip olan Tsunoda, Formula 2'yi üçüncü sırada götürüyor ve bitime sadece iki yarış kaldı.

Ancak Christian Lundgaard, Robert Shwartzman ve Nikita Mazepin, Tsunoda'nın sadece yedi puan gerisindeler. Yani Tsunoda ilk beşin dışına düşebilir.

Tsunoda'nın süper lisans alabilmesi için sezonu ilk dörtte bitirmesi gerekiyor.

AlphaTauri patronu Franz Tost, "Yuki Tsunoda'nın bir Formula 1 aracının sürüşüne alışması gerekiyor. Bu onun bir Formula 1 aracıyla ilk sürüşü olacak."

"Imola kolay bir pist değil ve ona ne yapacağını en iyi şekilde anlatacağım. Sonrasında FIA'dan Bahreyn veya Abu Dhabi'deki ilk seansta piste çıkması için gereken izni alabilmek adına onunla 300 kilometrelik bir sürüş yapmak istiyoruz."

"Gerek olup olmadığını göreceğiz. Bu, F2 şampiyonasını nerede biteceğine bağlı. Eğer ilk dörde girerse süper lisans alacak." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Adam Cooper

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