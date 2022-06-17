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Formula 1 / Kanada GP Haberler

AlphaTauri, Kanada GP öncesinde Tsunoda'nın DRS sorununu çözdü

Yuki Tsunoda, Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşadığı arka kanat sorununun çözüldüğünü dile getirdi.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
AlphaTauri, Kanada GP öncesinde Tsunoda'nın DRS sorununu çözdü
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Azerbaycan Grand Prix'sinin 37. turunda Yuki Tsunoda'nın arka kanadı arızalanmış ve DRS açıldığı zaman kanadın bir kısmı açılırken, diğer kısım açılmamıştı.

Güvenlik kuralları gereği Tsunoda'nın pite girmesi gerekiyordu ve o noktada yarışı altıncı sırada götürüyordu. Takım, arka kanadı bantlayarak durumu en azından yarış sonuna kadar çözmeyi başardı.

Fakat Tsunoda yarışa 13. sırada geri döndü ve bu noktada da finiş gördü.

Motorsport.com'a konuşan Tsunoda, bu konuda şöyle dedi: "En önemli şey soruna neden olan şeyi bulmaktı. Takım o zamandan beri arka kanatla alakalı kısımları değiştirdi ve bunun bir daha olmayacağına eminiz."

"Bir yandan böyle şeylerin sezon başında olması iyi bir şey, diğer yandan bizim için çok önemli bir yarıştı."

"Fakat neler olduğunu biliyoruz. Sorunun daha yarışın ilk kısmında başladığını ve performansımı da olumsuz etkileyen bir şey olduğunu öğrendik."

Tsunoda, sorunu öğrenmeden önce araçta garip bir his olduğunu fark ettiğini de ekledi.

“Pite girene kadar ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Takım bunu yarışta muhtemelen biraz daha erken öğrendi. Fakat ilk başta pek bir şey hissetmedim. Sadece aracın 20. turdan itibaren biraz farklı davrandığını fark ettim. "

"Arka kanatla ilgili sorun o civarda başlamış olmalı. Aracın dengesi garipti ve arka tarafında kayma vardı. Aslında bunun lastik aşınması veya benzeri bir şeyler ilgili olduğunu düşündüm ve altıncı sırada olduğum için elimden gelenin en iyisini yaparak, duruma adapte olmaya çalıştım. Zaten Vettel hemen arkamdaydı."

"20. tura kadar Pierre ile aradaki farkı kapatmaya çalışıyordum ve o noktada tempomuz benzerdi ya da sadece biraz yavaştım."

Japon sürücü muhtemel puanları kaybetse de, hafta sonu ortaya koyduğu performanstan memnun görünüyor.

Tsunoda, "Durumun ne kadar sorunsuz gittiğini ve ne kadar tutarlı olduğumu düşünürsek çok iyi bir yarış geçirdik."

"Takımın veya aracın hak ettiği sonucu elde edebileceğim konusunda kendime daha fazla güveniyordum ve bundan oldukça memnunum."

"Sadece bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Tabii ki tam olarak mutlu değildim çünkü Pierre'in arkasındaydım ama takım olarak iyi bir sonuç aldık."

"Artık daha tutarlıyım ve durumu daha iyi idare ediyorum. Şartlarla nasıl baş edeceğimi biliyorum, bu yüzden geçen yıla göre kesinlikle daha güçlüyüm. Umarım ilerlemeye devam edebilirim." dedi.

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