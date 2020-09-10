AlphaTauri İtalya'da "Amerikalı sarışın" sayesinde kazanmış

Geçtiğimiz pazar günü Lewis Hamilton Monza'da çok rahat bir şekilde zafere gidiyordu ancak Kevin Magnussen'in pit yolu girişinde yolda kalıp, pit yolunun kapatıldığı esnada pite girdiği için 10 sn dur - kalk cezası alınca bunu başaramadı.

Hamilton, Parabolica'da virajın dış tarafında yer alan panellerdeki sarı ışıkları görmediğini, bu yüzden pite girdiğini söylemişti. Mercedes de pit yolunun kapalı olmasıyla alakalı mesajın, iletişim ekranının 3. sayfasında yer aldığını ve mesajı görmediğini açığa çıkardı

Mercedes'in yaşadığı bu karışıklık, yaşananlar öncesinde pite giren AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin kazanmasını sağladı.

Motorsport.com'a konuşan AlphaTauri takım menajeri Graham Watson, kendilerinin birkaç sene önce bu tip durumlara karşı hazırlıklı olmak ve FIA'dan gelen mesajları kaçırmamak için özel bir sesli mesaj sistemi hazırladıklarını, buna "Amerikalı sarışın" adını verdiklerini söyledi.

Watson, "Sanırım Mercedes'te benzer bir sistem yok, aksi takdirde bunu bilirlerdi. Biz pit duvarında 3 sene önce FIA'dan gelen tüm mesajları okuyan bir sistem geliştirdik."

"Bu sayede, FIA'dan gelen her mesaj, 3. sayfadaki 'pit yolu kapatıldı' gibi mesajlar bilgisayar tarafından okunuyor. Bu ses bir kadına ait, ben onu aksanı nedeniyle 'Amerikalı sarışın' olarak adlandırıyorum."

"Mühendisler Daniil'i güvenlik aracı altında pite alabileceğimizi söylediklerinde 'Hayır, onu pite almayın, pite almayın' diye bağırdım. Bana baktılar ve bunun üzerine onlara pit yolunun kapalı olduğunu söyledim."

"Bu sayede pistte kaldık. Ancak sonrasında Hamilton'u pitte görünce 'Sanırım batırdık' diye düşündüm çünkü Mercedes gibi takımlar böyle hatalar yapmazlar."

"Ardından tekrar ekrana baktım ve 'Hayır. %100 eminim. Pite gelme' dedim. Pist üstünde kalması gerektiğini söyledim." dedi.

Mercedes, İtalya'da yaşananların ardından gelecekte benzer durumla karşılaşmamak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı.