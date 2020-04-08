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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, iptal edilen her yarış için 2 milyon euro kaybediyor

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AlphaTauri, iptal edilen her yarış için 2 milyon euro kaybediyor
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 17:29

Koronavirüs pandemisi, ekonomi ve çeşitli endüstriler üzerinde büyük bir etki yaratıyor ve motor sporları da bu konuda bir istisna değil.

2020 F1 sezonunun ilk sekiz yarışı ya ertelendi ya da iptal edildi. Diğer yarışların geleceği de tam olarak belli değil. Yarışların olmaması da takımları finansal açıdan kötü etkiliyor.

Motorsport.com’a konuşan AlphaTauri takım patronu Tost, “Yarışlarda mücadele edememek bize iki milyon euro’ya mal oluyor.”

“Eğer tüm sene boyunca hiç gelir elde edemezsek durum çok kritik olacak ve ekonomik bir felaket olacak.”

“Her şey Temmuz’da başlarsa ve yarışabilirsek bunun bir problem olacağını sanmıyorum. Ancak sezonun ikinci yarısında az sayıda yarış yaparsak ya da hiç yapamazsak, çalışanlar konusunda ne yapacağımızı görmemiz gerekiyor. Çünkü yapacak hiçbir şeyimiz yok.”

“Şu anda her şeye normal şekilde devam edebileceğimizi varsayamayız. Bu seviyede harcama yapmaya devam etmek imkansız. Örneğin, rüzgar tünelinde hâlâ bu kadar insana sahip olmak gerekli mi? Yaptığımız videokonferansta, bekleyip görmemiz gerektiğini söyledik. Gelirimiz yok. Bunun nasıl bir etkiye sahip olacağını bile bilmiyoruz.”

“Hangi yarışları yapabileceğimizi, hangi pistlerin ve sponsorların olacağını bekleyip göreceğiz. Hangileri hâlâ sporda olacak? Ekonomik durum nasıl olacak? Ancak bunları gördükten sonra bütçe sınırı hakkında düşünebiliriz. Şu an bu konuda bir sayı belirtebiliriz, ancak bu sadece bir tahmin olur.”

“Yalnızca Liberty Media bir başlangıç noktası verebilir. Para ve sponsorlardan, TV haklarından, organizatörlerden onlar sorumlu. Eğer bunları dağıtamazlarsa, harcayacak pek bir şeyimiz olmaz.” ifadelerini kullandı.

Haas takım patronu Gunther Steiner ise, “Problemlere her zaman olumlu şekilde yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bir problem, aynı zamanda yeni fırsatlar yaratır. Eğer hep beraber çalışırsak, on takım beraber çalışırsa iyi bir şekilde çıkabiliriz. Ancak gerçekçi olmalıyız. Daha az para elde edeceğiz, ancak hayatta kalmak da istiyoruz. Gelecekte F1’i daha çekici hale getirebilecek kısıtlamaları kabul etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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