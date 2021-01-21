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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Imola'da dört günlük test ve bir çekim günü düzenleyecek

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AlphaTauri, Imola'da dört günlük test ve bir çekim günü düzenleyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com, AlphaTauri'nin önümüzdeki hafta Imola'da iki günlük bir test düzenleyeceğini ve ayrıca Şubat ayında üç günlük bir başka test daha yapacağını öğrendi.

AlphaTauri, 12-14 Mart tarihleri ​​arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek kış testleri öncesinde, yoğun bir pist üstü programına sahip olacak.

Franz Tost önderliğindeki ekip, Sakhir'deki sezon öncesi testinin yalnızca üç gün sürmesinden ötürü Imola'daki pistte beş günlük bir test seansı planladı. Bu sayede özellikle Yuki Tsunoda'nın sezona daha hazır başlaması hedefleniyor.

Maliyetleri azaltmak amacıyla kış testlerinin sayısını en aza indiren takımların, eski araçlarını kullanarak özel testler yapması oldukça ilginç bir karar gibi görünüyor. Ancak AlphaTauri, Formula 2'den gelen Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın sezona iyi başlaması için bu teste ihtiyaç duyduğunun farkında.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Faenza merkezli ekip, hem Tsunoda hem de Gasly'nin katılımıyla beş günlük bir test düzenleyecek.

 

İlk test 27-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve toplamda iki gün sürecek. Her iki sürücünün de birer gün sürüş yapması bekleniyor.

Bu testte 2018 Toro Rosso-Honda F1 aracı kullanılacak.

İkinci test ise 23-25 Şubat tarihleri arasında yine Imola pistinde yapılacak. İtalyan ekip, 24 Şubat'ta 2021 aracı için bir çekim günü düzenleyecek. Bu çekim gününde 2021 aracıyla 100 kilometrelik bir sürüş yapılacak.

Geri kalan sürede ise Gasly ve Tsunoda, yine 2018 aracıyla sürüş yapacaklar.

AlphaTauri'nin de yeni sezonda Mercedes tarzı dar burun konseptine geçmesi bekleniyor. Bundan ötürü takım, gelişim hakkını aracın burun kısmında kullanacak.

Yuki Tsunoda, al debutto in F1 con il team AlphaTauri il 4 novembre scorso a Imola

Yuki Tsunoda, al debutto in F1 con il team AlphaTauri il 4 novembre scorso a Imola

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Imola
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Franco Nugnes

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