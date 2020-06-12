AlphaTauri, Imola'da 2020 F1 aracıyla test yapacak

Motorsport.com'un edindiği göre AlphaTauri, iki reklam çekimi hakkından ikincisini bu testle birlikte kullanacak ve toplamda 100 kilometrelik sürüş gerçekleştirilecek.

Pirelli tarafından tedarik edilen gösteri lastikleriyle gerçekleştirilecek testin, Imola'nın pist uzunluğu hesaba katıldığında, maksimum 20 tur sürmesi bekleniyor.

Yine de hem Pierre Gasly hem de Daniil Kvyat 2020 aracının direksiyonunda sürüş yapma şansı yakalamış olacaklar. Ayrıca takvime girme ihtimali bulunan Imola'da da değerli turlar atacaklar.

Takım ayrıca 2018 Toro Rosso STR13'ü de Imola'ya götürmeyi düşünüyor. Ancak bu aracın kullanılıp kullanılmayacağı, Honda güç ünitesinin durumuna bağlı olacak.

Imola, Faenza merkezli ekibe yakın olduğu için lojistik ve ulaşım sıkıntısı olmayacak. Çünkü iki yer arasında sadece 15 kilometre var. AlphaTauri bu sayede, testi 24 Haziran'da yapmayı düşünüyor.

Takım genellikle bu tür testler için Faenza'ya yaklaşık 80 kilometre mesafede olan Misano'yu tercih ediyor. Ancak birden fazla MotoGP takımı, o tarihler için pisti kiraladı.

Imola, Belçika ve İtalya GP'lerini ardından 13 Eylül'de Formula 1'e ev sahipliği yapabilir. Ancak o tarihler için Misano MotoGP yarışının yapılması planlanıyor ve bu da işleri karıştırıyor.

Adam Cooper