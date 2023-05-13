AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor
AlphaTauri önümüzdeki hafta yapılacak Imola yarışına bir dizi yeni güncelleme getirecek.
Sezonun ilk beş yarışının ardından AlphaTauri'nin sadece iki puanı bulunuyor ve bu da sezon başında koydukları hedefle uyumlu değil.
Takımın baş mühendisi Guillaume Dezoteux, arka planda aracı geliştirmek adına büyük çaba sarf ettiklerini ve bu kapsamda yeni bir taban hazırladıklarını söyledi.
Bu taban sayesinde aracın veriminin artması ve ileriye doğru iyi bir atmaları hedefleniyor.
Dezoteux, Miami yarış hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Imola'ya yepyeni bir taban getiriyoruz."
"Bunu araç üzerinde değerlendirmek için sabırsızlanıyoruz. Bu, ileriye doğru atılmış büyük ve önemli bir adım olacak. Bu tabanın takımın beklentilerini karşılamasını umuyoruz."
"Elbette simülatör/pist üstü verilerinin korelasyonunda sorun yaşıyoruz fakat şu ana kadar getirdiğimiz tüm güncellemeler beklentilerimizle uyuştu."
"Miami'de araca koyduğumuz yeni ön kanat, rüzgar tünelinde gördüğümüz performansı sergiledi."
"Bu yüzden Imola'yı sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Orta gruptaki mücadele çok yakın. %1'lik dilimde 10'a yakın araç var. Yani elimizde belirli bir fırsat var ve eğer büyük bir adım atarsak, birkaç sıra kazanabiliriz."
"Tabii ki diğerlerinin de güncellemeler hazırladığını unutmamalıyız. Bence sezon ilerledikçe orta gruptaki güncelleme savaşı ilginç bir hal alacak." dedi.
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