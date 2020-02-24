AlphaTauri, ikinci test programını açıkladı
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AlphaTauri bugün yaptığı açıklama ile ikinci testte yarışacağı pilotları resmen duyurdu.
Formula 1'de sezonun ikinci kış testi 26 Şubat'ta başlayacak ve 28 Şubat akşamı son bulacak.
Teste sadece iki gün kala takımlar da teste katılacağı sürücüleri açıklamaya başladılar.
AlphaTauri'den yapılan açıklamaya göre testlerin ilk gününde sabah Pierre Gasly piste çıkacak ve öğleden sonra direksiyona Daniil Kvyat geçecek.
Perşembe günü tüm gün Pierre Gasly sürüş yaparken, Daniil Kvyat da son gün AT01'i test edecek.
AlphaTauri, ilk testin en çok tur atan ekiplerinden birisi olmuştu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
AlphaTauri, ikinci test programını açıkladı
paylaşım
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