AlphaTauri iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı

AlphaTauri, Avusturya GP'nin ardından Red Bull Ring pistinden ayrılmayarak iki günlük bir lastik testi yapmaya başlamıştı.

Test, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilirken, bu testte Pirelli'nin 2022 yılı için planladığı 18 inç lastikler kullanıldı.

Testin ilk gününde Pierre Gasly piste çıkmıştı ve tüm gün boyunca 164 tur atmayı başarmıştı.

Testin ikinci gününde ise direksiyona takımın çaylak pilotu Yuki Tsunoda geçti ve tüm gün kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptı.

Sorunsuz geçen testte Tsunoda, toplamda 131 tur atmış oldu. Bu, Pirelli'nin iki günde 295 tur attığı anlamına geliyor.

Pirelli, bir sonraki 18 inç lastik testini 20-21 Temmuz tarihlerinde, Silverstone'da yapacak. Bu teste Red Bull Racing, Aston Martin ve Haas F1 katılacak. Red Bull sadece bir gün, Haas ve Aston Martin ise iki gün sürüş yapacak.