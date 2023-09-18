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Formula 1 Haberler

AlphaTauri için Adidas iddiası

İsviçre gazetesi Blick'e göre, ünlü giyim markası Adidas, AlphaTauri F1 takımının yeni isim sponsoru olabilir.

Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

AlphaTauri yeni sezona yeni bir isimle girecek ve başlangıçta iddialar Hugo Boss markasının takımının ana sponsoru olacağı yönündeydi.

Tarafların her halükarda birlikte çalışması bekleniyor ve takımın adının Hugo Boss Racing olacağı bile söyleniyor.

Ancak şimdi yeni bir isim daha ortaya atıldı; Adidas. Söylentiler, ünlü giyim markasının AlphaTauri'nin isim sponsoru olmak istediği yönünde.

İsviçreli Blick gazetesinin muhabiri Roger Benoit, Singapur GP hafta sonunda AlphaTauri CEO'su Peter Bayer'e takımın gelecek yıl Hugo Boss Bulls adı altında mı yarışacağını sordu.

Bayer bunun üzerine, "Hugo Boss yeni projede yer alıyor. Fakat yeni isim çok daha büyük olacak." dedi.

Gazete, Adidas'ın yeni isim sponsoru olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Şimdilik Adidas - AlphaTauri ortaklığına yönelik herhangi bir yalanlama veya doğrulama bulunmuyor.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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