AlphaTauri: "Gençlik ve tecrübenin karışımıyla yola devam edeceğiz"

Kuruluşundan bu yana asla deneyimli pilotlarla anlaşmayı tercih etmeyen AlphaTauri, kötü gidişatı düzeltmek için farklı bir hamle yaptı ve Red Bull yedek pilotu Ricciardo ile anlaştı.

Bu, bir türlü bekleneni veremeyen Nyck De Vries'in takımdan gönderilmesi anlamına da gelmekte.

Ricciardo'nun gelişinin takım için önemi, Red Bull'un son dedikodulara rağmen AlphaTauri ile bağlarını kesmemesiyle doğrudan bağlantılı, nitekim takım, kısa süre içinde kimlik değişikliğine gidecek.

Ricciardo'nun De Vries'in yerine geçtiği doğrulanmadan önce Motorsport.com'a konuşan yeni AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, gençlik ve tecrübenin karışımıyla yürüyeceklerini belirtti.

Bayer, "Aile içinde genç sürücü gelişimiyle ilgilenen küçük kardeşe sahip olmak çok mantıklı."

"Bu devam edecek, böylece genç yetenekleri bulma amacımız da devam edecek. Bunu biraz genişletebilir ve bu alanlara biraz daha yapılandırılmış bir şekilde girebiliriz."

"Ayrıca şu anda iki genç pilotla çalıştırmamız gerektiği anlamına mı geldiği, yoksa bir genç pilot ve bir tecrübeli pilotla çalışmanın daha iyi mi olduğunu tartışmaktayız." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

Takımdaki bir diğer değişiklik bizzat en tepede gerçekleşecek: tecrübeli takım patronu Franz Tost görevinden ayrılacak, yerini Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies alacak.

Bayer, "Dürüst olmak gerekirse, genç pilotları eğitmek harika olsa da F2 ile F1 arasındaki fark oldukça büyük."

"Franz her zaman bir pilotun olgunlaşması için üç yıl geçmesi gerektiğini söyler. Eğer iki pilota birden üç yıl vermek zorunda kalırsanız, bu sabırsızlığı doğurur ve net bir stratejiden mahrum kalırsınız. Bu alanda gelişmeli, işleri doğru yürütmeliyiz."

"Fernando [Alonso] ve [Lance] Stroll'a bakın. Size yardım eden, sürekli 'ayarlara bakın, şunu düşünün, bunu düşünün, burayı daha fazla zorlayın' diyen üst düzey bir pilota sahipler."

"Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmamız ve nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

Mechanics in the garage with Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Takımın yeniden markalaşması ile ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini de belirten Bayer, "Şu anda ismimiz Scuderia AlphaTauri, yani bir sponsorun ismine sahibiz. Hem takımın, hem de şirketin adı Scuderia AlphaTauri."

"Uzun lafın kısası, eğer AlphaTauri [giyim şirketi] başka bir şey yapmaya karar verirse, bizim de değişikliğe gitmemiz gerekecek."

"Hissedarlarla ve [Red Bull'un patronu] Oliver Mintzlaff ile takımın uzun vadeli geleceğini tartışırken, her şeyden önce benzersiz ama yine de bağımsız bir iş birimi olmamızı sağlayacak bir kimlik bulmamız gerektiğine inandığımızı söyledik."

"Sanırım isimlendirme konusunda da aileye yaklaşmak, Red Bull ile bir şekilde marka olarak bir bağ ya da ilişki kurmak istiyoruz ki bu da 'XXX' F1 takımına bir isim sponsoru eklememize olanak tanıyacak."

"Eğer bu isim sponsoru üç yıl sonra yoluna devam etmeye karar verirse, onun yerini doldurabiliriz ve her şeyi yeniden yapılandırmamız gerekmez." dedi.