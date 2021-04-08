AlphaTauri, Gasly'nin deneyimine güveniyor

AlphaTauri, Daniil Kvyat ile yollarını ayırma kararı sonrası Yuki Tsunoda ile anlaştı ve Japon sürücünün yanında, son yıllarda F1'de mücadele eden Pierre Gasly var.

Fransız sürücü, daha önce Red Bull için de yarıştı ve geçen yıl Monza'da kariyerinin ilk F1 galibiyetini aldı.

Tsunoda'nın çaylak olduğu göz önüne alındığında, özellikle aracın gelişimi için Gasly'nin verdiği geri bildirimler son derece önemli olacak.

Konu hakkında konuşan Egginton, “Pierre Gasly, ekibimiz için önemli bir isim. Çünkü geçen yılki aracın nasıl davrandığını biliyor ve yeni AT02'miz o aracın bir evrimi. Yuki Tsunoda sorun yaşarsa, bakabileceği biri olacak."

"Rakiplerimizin çoğunun iki deneyimli sürücüsü var, bu yüzden farklı çalışıyorlar. Yine de sahip olduğumuz şeyi seviyoruz. Pierre geçen yılın aracını düşünerek bize neyin değiştiğini, neyin daha iyi ve neyin daha kötü olduğunu ayrıntılı olarak anlatabilir."

"Veriler ve Pierre'in yorumları, Yuki'nin sorduğu soruları yanıtlama açısından faydalı olacak."

"Yuki de bazı noktalara dikkat ediyor ve araçla ilgili ilginç gözlemleri var. Sürüş tarzı Pierre'e kıyasla biraz farklı, ancak birbirine mükemmel şekilde uyuyorlar. Önemli olan, Yuki'nin hızlı olması ve bize yardım edebilmesi." dedi.