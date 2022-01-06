AlphaTauri, Gasly'nin büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor

Gasly, 2019'un ortasında Toro Rosso/AlphaTauri'ye gönderilmesinden bu yana, orta grubun en güçlü sürücülerinden birisi olarak öne çıkıyor.

2019'da Brezilya'da podyuma çıkan, 2020 Monza'da galibiyete ulaşan ve 2021 Bakü'de kariyerinin üçüncü podyumunu kazanan Gasly, sahip olduğu potansiyeli büyük ölçüde ortaya koymuş durumda ve topladığı puanlarla, AlphaTauri'nin şampiyonadaki konumunu güçlendiriyor.

Yine de Gasly, 2019'un ilk yarısında, Red Bull ile geçirdiği kötü sezonun etkileri nedeniyle ana takımda kendisine yer bulamıyor. Fransız sürücü, mevcut performansına rağmen yeni sezonda AlphaTauri'de yarışmayı sürdürecek.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Gasly'nin henüz tüm potansiyelini ortaya koymadığını ve gelişmeye devam ettiğini söylüyor.

PlanetF1'in haberine göre Tost, GPFans'e şöyle dedi: ”Onun çok büyük bir potansiyeli var."

“Bana göre önemli olan, hâlâ kendisini geliştirebileceğini hissetmem çünkü bu seviyedeyken, belirleyici nokta budur."

"Gelecek yıl ona rekabetçi bir araç sağlayabilirsek, %100 mücadelede olacak”

Tost, Gasly'nin 2021 boyunca pek çok alanda kendisini bir adım ileri taşıdığına dikkat çekti.

"Sürüşü, aracı nasıl ayarlayacağını, lastikleri nasıl yöneteceğini ve yarışı nasıl okuyacağını biliyor, ki bu çok önemli. Ayrıca takım radyosunda ve sorduğu sorularda da ilerleme kaydetti, onun bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attığı, gerçek bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum."

"Dediğim gibi, eğer ona 2022 için iyi bir araç verirsek, o zaman mücadelede olacak."

Gasly, 2021 sezonunda 15 yarıştan puanla ayrıldı ve bunların da 9'unda ilk altı içerisindeydi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images