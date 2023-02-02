AlphaTauri: "Gasly, ilk zaferinden sonra çok değişti"

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Alpine, 2023 sezonunda iki Fransız pilotla yarışacağı için Alpine'i ilginç bir sezon bekliyor gibi görünüyor. Gasly ve Ocon geçmişte birbirlerinden pek hoşlanmıyorlardı ve Ocon geçen sezon Alonso ile de sorunlar yaşadı.

Diğer tarafta Gasly son zamanlarda AlphaTauri'de güçlü performanslar sergiledi ve bu performansı sergilemesinde, İtalyan ekibin de büyük payı vardı.

AlphaTauri'den Eddolss'a göre asıl soru, koşullar ideal değilse Fransız pilotun neler yapacağı gibi görünüyor. Ancak Fransız pilotun yine iyi durumda olacağından şüphe duymuyor.

The Race'e konuşan Eddolls, "Başlangıçta alışması biraz zaman alacak."

"Takım olarak sürücülerimize karşı hep çok nazik davranıyoruz, genellikle çok katı değiliz."

"Alpine'in nasıl bir yer olacağını bilmiyorum. Bizimle birlikte yarıştığı her iki dönemde de, bu dostça tavır kendine olan güvenini arttırmak için çok önemliydi."

"Fakat Pierre'in çok değiştiğini de söylemek gerekiyor. İlk yarışını kazanır kazanmaz tavrında, özgüveninde, motivasyonunda, liderliği ele alış şeklinde ve takımı ileriye taşımasında büyük bir değişim gördük."

"Ondaki bu değişimi gördükten sonra, başka bir takımda sorun yaşayacağını sanmıyorum."

"Kendine güveni var, harika sürüş becerileri var, olağanüstü bir motivasyonu var ve artık o dost ortamına ihtiyacı yok."

"Bence artık her yere gidebilir, kendisi olabilir ve hemen bir takıma liderlik edebilir." dedi.