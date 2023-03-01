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AlphaTauri, F1 takımının satılacağı söylentilerini yalanladı!

AlphaTauri F1 takımının patronu Franz Tost, Formula 1 takımının olası satışına ilişkin söylentileri yalanladı.

Kemal Şengül
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AlphaTauri, F1 takımının satılacağı söylentilerini yalanladı!
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Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından Red Bull'un yönetim yapısı değişti ve motor sporları departmanına bakan yeni yönetimin, AlphaTauri'den memnun olmadığı yönünde iddialar vardı.

AlphaTauri, geçen yıl gridin en yavaş takımlarınadn birisiydi ve sezonu ancak dokuzuncu sırada tamamlayabildiler.  Oysa aynı gruba ait Red Bull Racing, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

AlphaTauri'nin fabrikası Faenza yani İtalya'da yer alırken, aero departmanı İngiltere'de bulunuyor. Sonuç olarak iki takım arasında pek bir sinerji yok.

Hal böyle olunca takımın satılacağı yönündeki iddialar son günlerde iyice arttı. Hatta potansiyel alıcılar arasında Andretti ve Hitech GP'nin yer aldığı söyleniyordu.

Fakat takım patronu Franz Tost, Scuderia AlphaTauri'nin satılık olmadığını doğruladı.

Takımdan yapılan kısa açıklamada Tost'un şu ifadeleri kullandığı görüldü: "Oliver Mintzlaff ile çok iyi görüşmeler yaptım."

"Hissedarların Scuderia AlphaTauri'yi satmayacağını ve Red Bull'un gelecekte de takımı desteklemeye devam edeceğini doğruladı."

"Tüm bu söylentiler hiçbir temele dayanmıyor ve geçen yıldan daha iyi bir performans sergilemek adına tüm takımın sezon başlangıcına konsantre olması gerekiyor."

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