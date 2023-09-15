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AlphaTauri, Singapur GP'ye büyük bir güncelleme paketi getirdi

AlphaTauri, bu hafta sonu Singapur'a büyük bir güncelleme paketi getirmiş durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
AlphaTauri AT04 technical detail

Aero güncellemeler, revize edilmiş ve daha geniş motor kapağı, güncellenmiş taban gövdesi, taban kenarı, difüzör, yeni sidepod girişi ve aynaların değiştirilmesini içeriyor.

Taban güncellemesiyle AlphaTauri, o kısımdaki hava akışını en iyi şekilde kullanarak, daha verimli ve dengeli bir araca sahip olmayı amaçlıyor.

Difüzör kısmındaki güncelleme ise, arka taraftaki denge sorunlarını çözecek şekilde tasarlanmış durumda.

Difüzör dışında, süspansiyon kapakları yeniden şekillendirildi ve fren tambur girişleri de epey değişti.

Güncellemeye bir paket halinde bakıldığında, aracın bu yıl yaşadığı hantallığı ve denge sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu sayede daha verimli bir yere basma gücü üretmeleri ve sürücüye daha fazla güven veren bir araca sahip olmaları bekleniyor.

AlphaTauri AT04 technical detail

AlphaTauri AT04 technical detail

Photo by: Jake Boxall-Legge

Tsunoda, Singapur GP hafta sonunda yeni güncellemelerin pozitif etki yaratacağı görüşünde.

"Bu yarış için birçok güncelleme getirdik. Bunu en büyük [paketlerden] biri olarak gördüğümü söyleyebilirim, çünkü aero anlamda birçok güncelleme var."

"Performansı artırmak için çalıştığımız ana nokta burası, mekanik tarafta da birkaç parça var. Fakat ağırlıklı olarak aero parçalar var. Bu aero parçaların, normalde zorlandığımız kısımları geliştirmesini umuyoruz."

Takımın tüm yıl boyunca başa çıkmakta zorlandığı arka denge sorunuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sanırım arka taraftaki denge eksikliğini hepimiz biliyoruz. Bu Daniel [Ricciardo] ve Liam [Lawson] için de aynıydı, bu nedenle güncellemelerle izlediğimiz yol kesinlikle doğru. Umarım sürücülere güven verir."

Tsunoda, Singapur'a gitmeden önce yeni paketi Milton Keynes simülatöründe denedi.

"Simülatörde zaten Silverstone'a getirdiğimiz güncellemeye göre daha fazla fark hissettim."

"Silverstone'a getirdiğimiz güncelleme paketini kullandığımda, simülatörde büyük bir fark hissetmemiştim. Sadece birazcık performans getirdi ama bu güncelleme ile karakteristik değişiklik var."

"Hâlâ şu ankiyle benzer, ama viraj girişlerinde arkada daha iyi bir denge var, ki burası bizim eksik olduğumuz nokta."

"Tabii ki gerçek pistte farklı şeyler olabiliyor, bu yüzden bunu kontrol etmeliyiz, ama şu ana kadar iyi bir yönde ilerliyoruz ve tur süresi kazancı Silverstone'da gördüğümüzden daha fazla."

"Bu yüzden oldukça iyimser hissediyorum."

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Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

McLaren, Singapur'a "cesur" güncellemeler getirdi!

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