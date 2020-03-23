AlphaTauri, F1 fabrikasını kapattı
AlphaTauri F1 Takımı, İtalya hükümetinin kararı sonrası bugün itibariyle F1 fabrikasını kapattı.
Formula 1'de Temmuz/Ağutos arasındaki zorunlu yaz arasında takımlar iki hafta boyunca fabrikalarını kapatıyorlardı. Ancak Coronavirüs nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yarışlar yapılamayacak.
Bundan ötürü de F1, bu üç aylık kısımdaki yarışları yaz aylarına ve sezonun kalan kısmına alabilmek adına yaz arasını iptal etti.
Bunun üzerine takımların zorunlu fabrika kapatma tarihleri Mart/Nisan ayına çekildi. Ayrıca 14 gün olan kapalı kalma süresi de 21 güne çıktı.
Bazı takımlar fabrikalarını kapattılar ve bazıları da ilerleyen günlerde fabrikalarını kapatacaklar.
Coronavirüs'ün en çok etkilediği İtalya, gerekli olmayan işlerin kapatılması yönünde karar aldı. Bundan ötürü de AlphaTauri, bugün itibariyle zorunlu fabrika kapatma sürecine başladı.
Şimdi takım 21 gün boyunca fabrikada herhangi bir işleme yapamayacak. Ferrari de daha önce fabrikasını kapattığını duyurmuştu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
AlphaTauri, F1 fabrikasını kapattı
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