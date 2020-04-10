Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, F1 fabrikasını 3 Mayıs'a kadar kapatacak

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri, F1 fabrikasını 3 Mayıs'a kadar kapatacak
Ekleyen:
, Editör
10 Nis 2020 14:01

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, takımın Formula 1 fabrikasını 3 Mayıs'a kadar kapatacağını açıkladı.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Speedweek ile olan son röportajında gündeme dair çeşitli soruları yanıtladı.

Tost, AlphaTauri takım fabrikasının 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını doğruladı.

"Şimdi evdeyim. Ama dürüst olmak gerekirse, zaten evde çalışmaya alışkınım. Her gün video konferanslar düzenliyor, çalışanlarla, sponsorlarla, diğer takım patronlarıyla iletişim kuruyorum ve basından gelen soruları yanıtlıyorum."

"Sürekli koronavirüs konuşulması sinirlerimi bozuyor ama sadece akşamları neler olup bittiğini takip etmek için haberleri izliyorum. Takım içerisindeki herkes sağlıklı ve yarışlara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kendi açımızdan konuşursam, fabrika 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacak, ancak zorunlu aranın uzatılması muhtemel. Takımların maliyetleri azaltması gerekiyor çünkü yarışmıyoruz ve gelir elde etmiyoruz. İşe geri dönüş zamanımız, İtalyan hükümetinin kararlarına ve sezonun yeniden başlamasının zamanlamasına bağlı."

"İtalyan hükümeti 14 Nisan'dan itibaren tedbirleri yumuşatmayı planlıyor. Ancak, ülke geneline mi yoksa bireysel bölgelere mi yapılacağını bilmiyorum. Bu konuda daha kesin kararları sabırsızlıkla bekliyorum. Her durumda AlphaTauri etkilenmeyecek, çünkü 3 Mayıs'a kadar kesinlikle kapalı kalacağız."

"Bir yandan çalışmak istiyorsunuz, ama diğer yandan virüs devam ediyor. Böyle bir durumda, bir orta yol bulmak çok zor. Küresel olarak uygulanabilecek bir çözümün mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik açıdan rahatlama gerekli, aksi takdirde çok sayıda iflas göreceğiz ve ekonomik açıdan toparlanmak sonsuza kadar sürecek."

Sonraki haber
Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"

Önceki haber

Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
76 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"

1s
2
Formula 1

Bottas, yeni kız arkadaşıyla oldukça mutlu

3s
3
Formula 1

Barrichello: "Hamilton, Alonso'dan daha iyi"

4
Formula 1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

5
Formula 1

Domenicali: "Herkes Leclerc'i bir İtalyan olarak görüyor"

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

AlphaTauri, F1 fabrikasını 3 Mayıs'a kadar kapatacak
F1

AlphaTauri, F1 fabrikasını 3 Mayıs'a kadar kapatacak

Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"
F1

Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"

Williams, mühendislik bölümünün satılmasının ardından kendini yeniden finanse etti
F1

Williams, mühendislik bölümünün satılmasının ardından kendini yeniden finanse etti

Bottas, yeni kız arkadaşıyla oldukça mutlu
F1

Bottas, yeni kız arkadaşıyla oldukça mutlu

Todt: "Taraftarların F1 yarışlarına katılacağının garantisi yok"
F1

Todt: "Taraftarların F1 yarışlarına katılacağının garantisi yok"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.