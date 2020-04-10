AlphaTauri, F1 fabrikasını 3 Mayıs'a kadar kapatacak

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Speedweek ile olan son röportajında gündeme dair çeşitli soruları yanıtladı.

Tost, AlphaTauri takım fabrikasının 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını doğruladı.

"Şimdi evdeyim. Ama dürüst olmak gerekirse, zaten evde çalışmaya alışkınım. Her gün video konferanslar düzenliyor, çalışanlarla, sponsorlarla, diğer takım patronlarıyla iletişim kuruyorum ve basından gelen soruları yanıtlıyorum."

"Sürekli koronavirüs konuşulması sinirlerimi bozuyor ama sadece akşamları neler olup bittiğini takip etmek için haberleri izliyorum. Takım içerisindeki herkes sağlıklı ve yarışlara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kendi açımızdan konuşursam, fabrika 3 Mayıs'a kadar kapalı kalacak, ancak zorunlu aranın uzatılması muhtemel. Takımların maliyetleri azaltması gerekiyor çünkü yarışmıyoruz ve gelir elde etmiyoruz. İşe geri dönüş zamanımız, İtalyan hükümetinin kararlarına ve sezonun yeniden başlamasının zamanlamasına bağlı."

"İtalyan hükümeti 14 Nisan'dan itibaren tedbirleri yumuşatmayı planlıyor. Ancak, ülke geneline mi yoksa bireysel bölgelere mi yapılacağını bilmiyorum. Bu konuda daha kesin kararları sabırsızlıkla bekliyorum. Her durumda AlphaTauri etkilenmeyecek, çünkü 3 Mayıs'a kadar kesinlikle kapalı kalacağız."

"Bir yandan çalışmak istiyorsunuz, ama diğer yandan virüs devam ediyor. Böyle bir durumda, bir orta yol bulmak çok zor. Küresel olarak uygulanabilecek bir çözümün mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik açıdan rahatlama gerekli, aksi takdirde çok sayıda iflas göreceğiz ve ekonomik açıdan toparlanmak sonsuza kadar sürecek."