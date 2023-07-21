Kayıt Ol
Önceki / Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

AlphaTauri, arka kanat kurallarını epey radikal bir şekilde yorumlayarak üst kısmı uç plakasından neredeyse ayırmayı tercih etti.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
AlphaTauri AT04 technical detail

Son iki yıldır arka kanatların birbirine epey benzediğini söyleyebiliriz: üst kısım ve ana düzlem, arka kanat uç plakasına kavisli bir şekilde bağlanmakta.

Üst tarafın uç plakasından yaklaşık 45 derece açıyla ayrıldığı bu tasarım, arka kanat tarafından üretilen türbülansı azaltmak için kullanılmakta.

Aracın arkasında, kanat girdapları ve difüzör çıkışının birleşmesiyle oluşan daha geniş bir düşük basınç alanı, alt gövdeden gelen hava akışının hızlanmasına ve daha fazla yere basma gücü elde edilmesine yardımcı oldu.

Aslında 2022 kurallarının amacı bu tür tasarımları engellemekti, ancak mühendislerin yaratıcılığının önüne geçmek mümkün olmadı.  

AlphaTauri'nin yeni kanadı şimdiye kadar görülen en uç tasarım gibi görünüyor, üst kısım, kanat uçlarını ortaya çıkarmak için uç plakasından neredeyse tamamen ayrılmış durumda.

Açıklığı koruyabilmek için ana düzleme bağlantı noktaları hafifçe içe kaydırıldı, bu da üstteki yüksek basınçlı havanın alttaki düşük basınçlı bölgeye akışı esnasında girdaplar oluşturacak. 

Bu sayede tüm arka kanat tertibatından daha fazla yere basma gücü elde edilebilecek.

Aston Martin AMR23 and Alfa Romeo C43 rear wing comparison

Aston Martin AMR23 and Alfa Romeo C43 rear wing comparison

Photo by: Jake Boxall-Legge

Hungaroring'in yere basma gücü anlamında Monako seviyesinde talepkar olması, bu tür güncellemelerin önemini arttırıyor.  

Gridin geri kalanının da benzer denemeler yaptığını görüyoruz, Aston Martin'in arka kanadı AlphaTauri tasarımına en çok benzeyen tasarım olsa da, üst kanadın ön köşesi kanat gövdesinin geri kalanıyla birleştiği için açıkta kalmıyor.

Alfa Romeo'nun arka kanadında metalik bir parça ile desteklenen küçük bir bağlantı noktası bulunuyor, ancak kanat ucu benzer bir etki yaratmak için biraz daha aşağı çekilmiş durumda.

AlphaTauri, yarış öncesi teknik notlarında "arka kanat ucundaki değişiklikler sayesinde her bir parçadan hava akışı alabildiklerini" belirtti.

Araçta ayrıca hafifçe yükseltilmiş bir ön burun ve yeni bir ön kanat da dahil olmak üzere başka güncellemeler de var.

AlphaTauri AT04 technical detail

AlphaTauri AT04 technical detail

Photo by: Jake Boxall-Legge

paylaşım
yorumlar

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Formula 1
Britanya GP

Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı? Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu

Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu

Formula 1
Kanada GP

Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu

Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

Formula 1
Miami GP

Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum" Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Formula 1

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Son Haberler

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

F1 Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

F1 Formula 1
Macaristan GP

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı! 2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil" Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol