AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

Son iki yıldır arka kanatların birbirine epey benzediğini söyleyebiliriz: üst kısım ve ana düzlem, arka kanat uç plakasına kavisli bir şekilde bağlanmakta.

Üst tarafın uç plakasından yaklaşık 45 derece açıyla ayrıldığı bu tasarım, arka kanat tarafından üretilen türbülansı azaltmak için kullanılmakta.

Aracın arkasında, kanat girdapları ve difüzör çıkışının birleşmesiyle oluşan daha geniş bir düşük basınç alanı, alt gövdeden gelen hava akışının hızlanmasına ve daha fazla yere basma gücü elde edilmesine yardımcı oldu.

Aslında 2022 kurallarının amacı bu tür tasarımları engellemekti, ancak mühendislerin yaratıcılığının önüne geçmek mümkün olmadı.

AlphaTauri'nin yeni kanadı şimdiye kadar görülen en uç tasarım gibi görünüyor, üst kısım, kanat uçlarını ortaya çıkarmak için uç plakasından neredeyse tamamen ayrılmış durumda.

Açıklığı koruyabilmek için ana düzleme bağlantı noktaları hafifçe içe kaydırıldı, bu da üstteki yüksek basınçlı havanın alttaki düşük basınçlı bölgeye akışı esnasında girdaplar oluşturacak.

Bu sayede tüm arka kanat tertibatından daha fazla yere basma gücü elde edilebilecek.

Aston Martin AMR23 and Alfa Romeo C43 rear wing comparison Photo by: Jake Boxall-Legge

Hungaroring'in yere basma gücü anlamında Monako seviyesinde talepkar olması, bu tür güncellemelerin önemini arttırıyor.

Gridin geri kalanının da benzer denemeler yaptığını görüyoruz, Aston Martin'in arka kanadı AlphaTauri tasarımına en çok benzeyen tasarım olsa da, üst kanadın ön köşesi kanat gövdesinin geri kalanıyla birleştiği için açıkta kalmıyor.

Alfa Romeo'nun arka kanadında metalik bir parça ile desteklenen küçük bir bağlantı noktası bulunuyor, ancak kanat ucu benzer bir etki yaratmak için biraz daha aşağı çekilmiş durumda.

AlphaTauri, yarış öncesi teknik notlarında "arka kanat ucundaki değişiklikler sayesinde her bir parçadan hava akışı alabildiklerini" belirtti.

Araçta ayrıca hafifçe yükseltilmiş bir ön burun ve yeni bir ön kanat da dahil olmak üzere başka güncellemeler de var.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Jake Boxall-Legge