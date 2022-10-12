AlphaTauri, De Vries'in takıma liderlik etmesini bekliyor

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AlphaTauri'nin 2023 için Pierre Gasly ile anlaşması vardı fakat Fransız sürücü, yapılan anlaşma kapsamında gelecek yıl Alpine'e katılacak.

Bunun üzerine yeni bir sürücü arayışına giren AlphaTauri, tercihini Mercedes'in yedek pilotu ve Formula E şampiyonu Nyck de Vries'tan yana kullandı.

Monza'da Williams ile piste çıkan ve ilk sıralama turlarında Nicholas Latifi'yi geçip, pazar günü puan alan De Vries, hemen iyi seviyede olabileceğini kanıtladı.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Hollandalı pilot, takım lideri rolünü üstlenebilir.

Marko, Suzuka'da şöyle dedi: "Yuki Tsunoda henüz çok genç ve bu açıdan çok deneyimi yok, bu yüzden Nick'in takıma liderlik etmesi gerekiyor."

"Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz ama Nick'in deneyimi ve kişisel yetenekleri göz önüne alındığında, takımın lideri olması gerekiyor."

Marko ayrıca Red Bull'un mevcut sürücü kadrosundan memnun olduğunu ve kalan yarışlarda Sergio Perez'i şampiyonada ikinci yapmaya odaklanacaklarını belirtti.

Marko sözlerine şöyle devam ediyor: "Takım olarak şimdiye kadar altı sürücüler şampiyonluğu kazandık ama hiçbir zaman sürücülerimiz şampiyonada 1-2 olamadı."

"Max'in bu sezonki galibiyet sayısını 13 hatta 14'e çıkarabileceğine eminim ama Perez'in ikinci olması bizim için daha da önemli."