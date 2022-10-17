AlphaTauri, De Vries'in ilk yarıştan itibaren güçlü olmasını bekliyor

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Geçen hafta yapılan açıklamalarda Pierre Gasly'nin 2023'te Alpine F1 takımı adına yarışacağı, AlphaTauri'de ondan boşalan koltuğa ise Nyck de Vries'in geçeceği duyurulmuştu.

De Vries'in adı Williams ve Alpine gibi diğer takımlarla da anılıyordu ancak Hollandalı sürücü kendisine AlphaTauri'de bir yer buldu.

De Vries'in, apandist sorunu nedeniyle İtalya GP'de yarışamayan Alex Albon'un yerine Williams'ta yarışması ve o yarıştan puan alması, Hollandalı sürücünün talihinin dönmesinde etkili oldu.

Tost, De Vries'in Monza'da gösterdiği performansın onunla anlaşma kararlarında etkili olduğunu kabul etti.

Tost, "O performansın büyük etkisi oldu çünkü o yarışta potansiyelini gösterdi. Harika bir yarış çıkardı ve hiç hata yapmadı. Bu yüzden onu almak, bizim için kolay bir karar oldu."

"Monza önemliydi ancak tam manasıyla gözümüzü açan yarış olmadı çünkü Nyck öncesinde de bizim radarımızdaydı. Diğer pilotların takımlarından ayrılmasıyla özel şartlar oluştu ve Red Bull, 2022 sonrasında Pierre Gasly ile yarışmama yönünde karar aldı ve bunu açıkladılar."

"Tüm bileşenler bir araya geldi ve bizim için en iyi seçenek olarak Nyck de Vries ön plana çıktı. O, takıma oldukça iyi uyum sağlayacak." dedi.

De Vries her ne kadar F1'de çaylak olacak olsa da onun alt seriler kadar Formula 2 ve Formula E şampiyonluklarının olması, yarışma konusunda çok deneyimli olmasını sağlıyor.

Tost, "Nyck'in öğrenme sürecinin birkaç test ile sınırlı olmasını bekliyorum. Yani 2023'teki ilk yarışından itibaren onun çok rekabetçi olmasını bekliyorum." dedi.