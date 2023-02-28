AlphaTauri, De Vries'in "hemen" hızlanmasını bekliyor

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De Vries bu yıl griddeki üç çaylaktan birisi konumunda fakat hem 28 yaşında olmasından hem de farklı serilerde yarışmasından ötürü pek çok kişi kendisine "çaylak" gözüyle bakmıyor.

Son birkaç yıldır farklı F1 araçlarını test eden Mercedes'in eski yedek pilotu, AlphaTauri tarafından şimdiden övgü almış durumda.

Franz Tost, Bahreyn testlerinin yapıldığı haftada şöyle konuştu: "Nyck mükemmel bir iş çıkarıyor."

"Çok deneyimli, bunu yaptığı çalışmalarda net şekilde görebiliyorsunuz. Onunla çalışınca, 28 yaşında olduğunu, pek çok yarış ve şampiyona kazandığını görebiliyor ve hissedebiliyorsunuz."

"Formula 1'e hemen adapte olabileceğini düşünüyorum. İlk yarıştan iyi bir performans göstermesini bekliyorum."

"Bizim için de tabii ki farklılık getiriyor. Sonuçta yeni bir sürücü geldiğinde, takım dinamikleri de değişiyor. Kendi fikirleri ve teknik geri bildirimleri oluyor. Nyck özelinde bakarsak, oldukça şanslıydık çünkü geçen yıl birçok araç ve takımla test yapmıştı."

"Mühendislerimizin ondan harika teknik geri bildirimler aldığını düşünüyorum. Umarım ona kendini gösterebileceği bir araç verebiliriz."