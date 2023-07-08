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AlphaTauri: "De Vries zorlanıyor çünkü aracın sürüşü kolay değil"

AlphaTauri pist kenarı mühendislik şefi Jonathan Eddolls'a göre Nyck de Vries'in yaşadığı sorunların sebeplerinden biri AlphaTauri AT04'ün sürüşü zor bir araç olması.

Altay Gök
Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Takıma büyük beklentilerle gelen De Vries, ilk dokuz yarışın ardından takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı yakalamakta ve istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor.

Red Bull gibi oldukça acımasız bir takımın programında bulunan De Vries'in koltuğunu kaybedebileceği söylentileri son dönemde biraz azaldı, ancak kendisi halen ilk puanlarını alabilmiş, dolayısıyla Helmut Marko ve Franz Tost gibi isimleri tatmin edebilmiş değil.

AT04'ün sürmesi zor bir araç olduğunu söyleyen Jonathan Eddolls ise De Vries'in sorunlarının biraz da araç kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Eddolls, "Bir çaylak için alışması kolay bir araca sahip değiliz, bazı pilotlar virajlara giriş konusunda dengesiz davranan araçlara adapte olmakta zorlanıyor."

"Nyck'in özellikle bununla mücadele ettiğini söyleyemem, ancak kendisine uygun ayarları bulmak denge sorunları nedeniyle hiç kolay değil." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Alessio Morgese

AlphaTauri geçen hafta sonu Avusturya'da yeni bir arka kanada sahipti, Eddolls ise bu hafta sonu Silverstone'a gelecek bir diğer güncelleme ile denge sorununu çözmeye odaklanacaklarını söylüyor.

Eddolls, "Arka taraftaki dengeyi güçlendirmek için çalışıyoruz, ancak bu alanda halen zayıflığımız olduğunu söyleyebilirim."

"Bir sonraki yarış için hazırladığımız paket, bu sorunları çözmeye odaklanacak ilk paketlerden biri." 

"Direkt olarak konsept değişikliği gibi bir hedef belirlerseniz, güncellemelerin araca ulaşması zaman alır. Dolayısıyla belli bölgelere odaklanan değişikliklerin etkisini görmeye başlamalıyız." dedi.

Eddolls ayrıca De Vries'i aracı geliştirmeye yönelik katkılarından dolayı övdü.

"Aslında Nyck'in güçlü yanlarından birinin geri bildirimleri olduğunu söyleyebilirim. Gelir gelmez sınırlamaları ve zayıflıkları anladığını görebiliyorduk.

"Açıkçası, bir bakıma çaylak ama çok fazla deneyimi var. Teknik olarak da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aracın nasıl olduğunu ve mekanik olarak nasıl çalıştığını gerçekten anlıyor."

"Hem kendisine hem de takıma yardımcı olmak için üzerinde çalışmamız gereken alanlara yönelik hedefler koyabiliyor, dolayısıyla bize etkisi olumlu." dedi.

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