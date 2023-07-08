AlphaTauri: "De Vries zorlanıyor çünkü aracın sürüşü kolay değil"
AlphaTauri pist kenarı mühendislik şefi Jonathan Eddolls'a göre Nyck de Vries'in yaşadığı sorunların sebeplerinden biri AlphaTauri AT04'ün sürüşü zor bir araç olması.
Takıma büyük beklentilerle gelen De Vries, ilk dokuz yarışın ardından takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı yakalamakta ve istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor.
Red Bull gibi oldukça acımasız bir takımın programında bulunan De Vries'in koltuğunu kaybedebileceği söylentileri son dönemde biraz azaldı, ancak kendisi halen ilk puanlarını alabilmiş, dolayısıyla Helmut Marko ve Franz Tost gibi isimleri tatmin edebilmiş değil.
AT04'ün sürmesi zor bir araç olduğunu söyleyen Jonathan Eddolls ise De Vries'in sorunlarının biraz da araç kaynaklı olduğunu düşünüyor.
Eddolls, "Bir çaylak için alışması kolay bir araca sahip değiliz, bazı pilotlar virajlara giriş konusunda dengesiz davranan araçlara adapte olmakta zorlanıyor."
"Nyck'in özellikle bununla mücadele ettiğini söyleyemem, ancak kendisine uygun ayarları bulmak denge sorunları nedeniyle hiç kolay değil." dedi.
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Alessio Morgese
AlphaTauri geçen hafta sonu Avusturya'da yeni bir arka kanada sahipti, Eddolls ise bu hafta sonu Silverstone'a gelecek bir diğer güncelleme ile denge sorununu çözmeye odaklanacaklarını söylüyor.
Eddolls, "Arka taraftaki dengeyi güçlendirmek için çalışıyoruz, ancak bu alanda halen zayıflığımız olduğunu söyleyebilirim."
"Bir sonraki yarış için hazırladığımız paket, bu sorunları çözmeye odaklanacak ilk paketlerden biri."
"Direkt olarak konsept değişikliği gibi bir hedef belirlerseniz, güncellemelerin araca ulaşması zaman alır. Dolayısıyla belli bölgelere odaklanan değişikliklerin etkisini görmeye başlamalıyız." dedi.
Eddolls ayrıca De Vries'i aracı geliştirmeye yönelik katkılarından dolayı övdü.
"Aslında Nyck'in güçlü yanlarından birinin geri bildirimleri olduğunu söyleyebilirim. Gelir gelmez sınırlamaları ve zayıflıkları anladığını görebiliyorduk.
"Açıkçası, bir bakıma çaylak ama çok fazla deneyimi var. Teknik olarak da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aracın nasıl olduğunu ve mekanik olarak nasıl çalıştığını gerçekten anlıyor."
"Hem kendisine hem de takıma yardımcı olmak için üzerinde çalışmamız gereken alanlara yönelik hedefler koyabiliyor, dolayısıyla bize etkisi olumlu." dedi.
2026 F1 motorlarıyla birlikte "yakıt yakımı" geri dönecek
McLaren, pit yolu ihlalinden ötürü para cezası aldı
Son Haberler
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı
McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte
McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte
Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.