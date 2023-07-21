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AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Nyck de Vries'i takımdan gönderme kararının oldukça duygusal olduğunu çünkü kendisi ile çok iyi bir ilişkileri olduğundan bahsetti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri

De Vries, 2023'ün ilk 10 yarışında puan elde edememesinin ardından AlphaTauri'den gönderildi ve bu hafta sonu gerçekleşen Macaristan Grand Prix'si itibariyle yerine Daniel Ricciardo geçti. 

AlphaTauri, De Vries'in daha önce yarışmadığı pistlerde rekabetçi olmayan bir araçta, bir çaylak olarak zorlandığını kabul etse de, şimdiye kadar ilerleme kaydetmesi gerektiğini düşünüyordu.

Cuma günü Hungaroring'de konuşan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, De Vries'de bir gelişme göremediklerini ve bu sebeple harekete geçtiklerini söyledi. 

Tost, "Bu çok duygusal bir karardı çünkü Nyck ile gerçekten iyi bir ilişkimiz var." 

"Bizimle kolay bir zaman geçirmedi. Her şeyden önce, bir çaylak olarak - bu gelecekteki çaylaklar için de geçerli - sezonun ilk yarısı o kadar kolay değil çünkü Melbourne, Miami ve Suudi Arabistan gibi bilmedikleri birçok pistte yarışıyorlar."

"Sonra sprint yarışı olan Bakü'ye geliyorlar ve bu da sadece ilk antrenman seansının olduğu ve ardından sıralama turlarına geçildiği anlamına geliyor."

"Yani bugünlerde genç bir pilot F1'e geliyorsa, buna gerçekten mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmalı. Bu da benim için Alpine'in [Oscar] Piastri ile yaptığı gibi eski bir araçla en az 5000-6000 kilometrelik özel bir test anlamına geliyor. Gidilmesi gereken yol bu."

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Onun için zor bir sezondu çünkü aracımız o kadar rekabetçi değildi. Ve eğer bir araç o kadar iyi değilse, işler daha da karmaşık bir hale geliyor."

"Avusturya'da ve Silverstone'da ondan çok daha iyi bir performans bekliyordum çünkü Nyck bu iki pisti de oldukça iyi biliyordu, ancak iyi bir performans gösteremedi."

"Sonrasında onu takımdan göndermeye karar verdik çünkü sezonun ikinci yarısında yine bilmediği pistler olan Singapur, Japonya, Meksika, Austin ve Katar Grand Prix'leri var ve bu; işleri kolaylaştırmayacaktı."

"Artık Ricciardo gibi deneyimli bir pilotumuz var ve bu da aracın eksikliklerini daha iyi bulmak ve aracın performansını arttırmak için gelişmemize yardımcı olacak." dedi.

De Vries'in AlphaTauri'ye geçmesine - Red Bull F1 takım patronu Christian Horner'ın bu hamleye şüpheyle yaklaşmasına rağmen - Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko karar vermişti.

AlphaTauri'nin De Vries ile sözleşme imzalamadan önce onu daha fazla değerlendirmesi gerekip gerekmediği sorusuna Tost, şu yanıtı verdi: "Buna imkan yoktu çünkü artık yarışmıyordu ve buna yine Red Bull karar verdi. O zaman için doğru olan buydu."

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2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

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